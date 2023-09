Abbiamo messo le mani sulla nuova Fujifilm GFX100 II. Grazie ad un evento organizzato dall'azienda a Milano, siamo entrati in contatto con la nuova mirrorless medio formato della serie GFX, provando sul campo le sue incredibili potenzialità. Se la qualità d'immagine elevatissima non è certo una sorpresa, le funzionalità inedite integrate su questo nuovo modello ci hanno stupito, regalandoci un'esperienza d'uso molto soddisfacente. Andiamo dunque a parlare nello specifico di foto e video della GFX100 II, mostrandovi un po' di quello che sa fare. Per tutte le specifiche tecniche e le altre informazioni approfondite vi rimandiamo invece al nostro articolo di presentazione.

Foto

Partiamo dal punto forte della Fujifilm GFX100 II, la qualità delle immagini. Le foto che abbiamo scattato con questa macchina sono di livello assoluto. Il sensore Large Format da ben 102 MP tira fuori una quantità di dettagli stupefacente, dunque è quasi superfluo dilungarsi troppo: aprite le immagini in galleria e date un'occhiata voi stessi.

Ritaglio da foto a 102 MP

Nel ritaglio in alto abbiamo isolato il volto della modella, per mettere in luce la definizione a cui questa macchina riesce ad arrivare. Si notato perfettamente tutti i dettagli della pelle, con un punto di fuoco perfettamente fisso sul suo occhio sinistro. La foto è stata scattata con nuovo Fujinon GF55mmF1.7 R WR, con apertura f/1.7, tempi 1/1000 secondi e ISO 800.

Ritaglio da foto a 102 MP

Abbiamo provato anche i nuovi obiettivi tilt-shift di Fujifilm. In particolare, le foto alla scacchiera sono state realizzate con il Fujinon GF110mmF5.6 T/S Macro, cambiando di volta in volta l'angolo di basculaggio per ottenere linee di fuoco particolari, come quelle in diagonale.

Raffica

Una delle novità più interessanti di Fujifilm GFX100 II è la nuova velocità di raffica, che arriva fino a 8 fps, senza crop e con supporto all'autofocus continuo. Proprio su questo punto la nuova GFX ha fatto un bel salto in avanti, con una reattività molto più alta per la messa a fuoco e il tracciamento del soggetto.

Ritaglio da foto a 102 MP

Nella galleria a seguire trovate una raffica a 8 fps con l'autofocus continuo impostato sulla modalità occhi, che sceglie in automatico quale occhio tracciare a seconda della posizione del soggetto. Come potete vedere dal ritaglio in alto, il punto di fuoco è ottimo, sempre molto preciso. Nella sequenza di raffica il fuoco è stato fisso sull'occhio per quasi tutti gli scatti. Ci sono alcuni scatti in cui la messa a fuoco ha fallito e il volto della modella è leggermente fuori fuoco, ma le prestazioni di Fujifilm GFX100 II sembrano comunque molto affidabili per essere una medio formato.

Video

Anche la parte video della Fujifilm GFX100 II è curatissima. Si possono registrare clip in 4K/60P o anche in 8K/30P, usando il formato 4:2:2 a 10-bit, il supporto al profilo F-Log2 e il codec Apple ProRes. Una vera videocamera professionale, con ottiche dedicate al mondo cinema di alta qualità. A seguire trovate un piccolo video in cui abbiamo messo alla prova le capacità della GFX100 II, sia in 8K che in 4K, girando anche qualche clip con profilo F-Log2. Tra l'altro, sono visibili anche due video in cui vi mostriamo il funzionamento dell'ottica tilt-shift e del suo particolarissimo modo di mettere a fuoco i soggetti.

Prezzo e Uscita