C'è una nuova versione di Fujifilm Instax Mini LiPlay, la fotocamera istantanea 2-in-1 che funziona anche come stampante. Non si tratta di una vera e propria seconda generazione rispetto alla Instax Mini LiPlay del 2020, ma di un aggiornamento (fisico e software) di alcune funzionalità specifiche, che rendono ancora più soddisfacente l'esperienza d'uso. In questo articolo vi raccontiamo appunto la nostra esperienza con la nuova Instax Mini LiPlay 2024, per farvi capire quali sono le differenze col primo modello e tutte le potenzialità.

Unboxing

Nella confezione di Fujifilm Instax Mini LiPlay 2024 troviamo il corpo macchina, un cinturino da polso (in tinta con la macchina), il cavo USB-C per la ricarica e il manuale d'uso. Non ci sono altri accessori particolari e, soprattutto, non ci sono le pellicole incluse, che dovete comprare a parte. Le pellicole compatibili sono le classiche Instax Mini Film, quelle in formato 86 x 54 mm che si utilizzano anche su tutte le altre fotocamere e stampanti della serie Instax Mini.

Caratteristiche Tecniche

Sensore : CMOS 1/5 di pollice con filtro colore primario

: CMOS 1/5 di pollice con filtro colore primario Risoluzione : 2.560 x 1.920 pixel

: 2.560 x 1.920 pixel Obiettivo : 28 mm f/2.0 (equivalente a una pellicola da 35 mm)

: 28 mm f/2.0 (equivalente a una pellicola da 35 mm) Intervallo di messa a fuoco : da 10 cm a ∞

: da 10 cm a ∞ Sensibilità : 100-1.600 ISO

: 100-1.600 ISO Velocità otturatore : da 1/4 a 1/8000 di secondo

: da 1/4 a 1/8000 di secondo Autoscatto : 2 / 10 secondi

: 2 / 10 secondi Effetti : 6 filtri, 10 frame integrati (circa 30 disponibili tramite app)

: 6 filtri, 10 frame integrati (circa 30 disponibili tramite app) Schermo : LCD a colori TFT da 2,7 pollici (0,23 MP)

: LCD a colori TFT da 2,7 pollici (0,23 MP) Flash : integrato

: integrato Pellicole : instax mini

: instax mini Dimensioni pellicola : 86 mm x 54 mm

: 86 mm x 54 mm Dimensioni immagine : 62 mm x 46 mm

: 62 mm x 46 mm Tempo di stampa : 12 secondi (circa)

: 12 secondi (circa) Tempo di sviluppo : 90 secondi (circa)

: 90 secondi (circa) Livelli di stampa : 256 livelli per colore (RGB)

: 256 livelli per colore (RGB) Batteria : ioni di litio (non rimovibile)

: ioni di litio (non rimovibile) Capacità di stampa : 100 stampe (circa)

: 100 stampe (circa) Tempo di ricarica : da 2 a 3 ore

: da 2 a 3 ore Connettività : USB-C, slot microSDHC

: USB-C, slot microSDHC Memoria interna : 45 immagini

: 45 immagini Memoria esterna : 850 immagini per 1 GB

: 850 immagini per 1 GB Dimensioni : 82,5 x 122,9 x 36,7 mm

: 82,5 x 122,9 x 36,7 mm Peso: 255 g

Le caratteristiche della Fujifilm Instax Mini LiPlay 2024 sono ibride, a metà tra quelle di una fotocamera istantanea Instax Mini 12 e una stampante portatile Instax Mini Link 2. Rispetto al modello primo modello del 2020, sulla Instax Mini LiPlay 2024 ci sono un paio di differenze importanti. Per la ricarica ora si utilizza una porta USB-C, e non più l'ormai anacronistica miniUSB. Una novità sicuramente molto apprezzata. La parte software è stata rinnovata e c'è anche un'app più completa, che permette di aggiornare il firmware direttamente da smartphone, senza dover fare la vecchia procedura: scaricare il file da PC, metterlo su una microSD, inserire la scheda nella fotocamera e usare il menu della macchina per procedere all'aggiornamento. Sono disponibili, inoltre, tre nuovi colori per il corpo macchina della Instax Mini LiPlay: Verde Matcha, Bianco Nebbioso e Bronzo Intenso. Ciascuna colorazione ha una texture differente, che permette di personalizzare la propria estetica. L'estetica è rimasta praticamente invariata rispetto alla prima LiPlay, al netto della nuova porta USB-C. Il corpo macchina è molto leggero, abbastanza solido. I pulsanti sono posizionati in maniera non comodissima, soprattutto quello per lo scatto. A volte si ha la sensazione di avere tra le mani un giocattolo, ma è un effetto voluto per certi versi, perché questa non è una fotocamera professionale.

Scatto

Il grande vantaggio di Instax Mini LiPlay è il display posteriore, che permette d'inquadrare meglio la scena davanti ai propri occhi. Rispetto alla Instax Mini 12, che ha solo un mirino ottico per l'inquadratura, possiamo scattare foto con una precisione molto più alta. Sono supportate tutte le classiche funzioni delle macchine Instax, come l'auto esposizione, il flash integrato, l'autoscatto, la modalità selfie con lo specchietto integrato vicino all'ottica, la modalità macro e un buon intervallo di messa a fuoco. Le foto scattate possono essere salvate sia sulla memoria interna (fino a 45 immagini) che su un eventuale microSD inserita nell'apposito slot sul lato della macchina. Dal menu di anteprima è possibile rivederle e modificarle con i tanti effetti creativi inclusi nel software. A proposito di effetti creativi, ci sono 6 filtri per modificare l'aspetto estetico delle foto e 10 cornici digitali, che aggiungono elementi decorativi all'immagine. Dall'app per smartphone è possibile scaricarne altri. Gli effetti si possono applicare sia prima che dopo lo scatto, quindi avete tanta libertà per divertirvi con queste funzioni. Una funzionalità esclusiva di Instax Mini LiPlay è la registrazione audio sulle foto, attivabile dall'apposito pulsante sulla parte frontale. Così facendo, potete registrare una nota audio fino a 10 secondi, che rimane allegata alla foto scattata. Successivamente, è possibile stampare un codice QR sulla pellicola, che consente proprio di ascoltare il file audio registrato. Dal punto di vista della qualità d'immagine, ovviamente non bisogna pretendere troppo. Le prestazioni sono identiche alla prima LiPlay e molto simili alle altre macchine della linea Instax Mini. La risoluzione non male, ma la nitidezza e la gamma cromatica lasciano molto a desiderare. Per una macchina del genere, che deve essere prima di tutto divertente da usare, va bene così. Non ci si può aspettare una qualità fotografica come le vere mirrorless Fujifilm.

Stampa

Fujifilm Instax Mini LiPlay 2024 permette di stampare non solo le foto appena scattate e le immagini salvate sulla memoria interna o sulla microSD inserita, ma anche tutte quelle che avete sullo smartphone. Il concetto è identico a quello di Instax Mini Link 2, dunque funziona come una stampante portatile Bluetooth: basta selezionare le foto da stampare tramite l'app sullo smartphone e in pochi secondi avrete la pellicola già pronta tra le vostre mani. Per la precisione, occorrono circa 12 secondi per la stampa della foto e circa 90 secondi per lo sviluppo completo della pellicola, tempi standard per tutti i modelli della gamma Instax Mini. Come detto, prima della stampa si possono modificare le immagini, applicare gli effetti e regolare alcuni parametri, per migliorare la resa finale. Le possibilità, comunque, non sono molto ampie.

App Instax Mini LiPlay

La rinnovata app ufficiale Instax Mini LiPlay, disponibile per Android e iOS, contiene molte funzioni al suo interno e ci consente di sfruttare ancora meglio la macchina. Tramite l'app possiamo trasferire sullo smartphone le foto scattate con la LiPlay, stampare le foto che abbiamo sullo smartphone, riascoltare le note audio registrate e impostare le funzioni rapide sui tre tastini laterali. La funzione più utile è però il remote shooting, con il quale si controlla direttamente la fotocamera e si può scattare da remoto. Attivando il selettore "Live view" possiamo vedere in diretta quello che sta inquadrando la nostra macchina. Dall'app è anche possibile aggiornare il firmware della fotocamera, quando sono disponibili nuove versioni, ma non abbiamo avuto modo di provare questa funzione al momento.

Prezzo e Acquisto

La nuova Fujifilm Instax Mini LiPlay 2024 è disponibile da luglio 2024 con un prezzo di listino pari a 179,99€. Le colorazioni tra le quali potete scegliere sono tre: Verde Matcha, Bianco Nebbioso e Bronzo Intenso. Rispetto alla prima Instax Mini LiPlay del 2020, che costava 169€ all'uscita, il listino di partenza si è addirittura alzato di 10€. Non una buona presentazione per questo nuovo modello, che non aggiunge abbastanza novità per poter giustificare il rincaro. Prezzo a parte, la LiPlay resta una delle migliori fotocamere istantanee sulla piazza, perché è super completa, ha un corpo compatto e leggero, più una buona integrazione con l'app per smartphone. Per maggiori informazioni sulle offerte, potete cliccare sui link a seguire, che vi portano sulle pagine di ciascun modello su Amazon Italia.

Il sample per questa recensione è stato fornito da Fujifilm, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.