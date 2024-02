Si comincia insistentemente a parlare di realtà estesa (XR), il termine con il quale viene indicata la famiglia composta da VR (realtà virtuale), AR (realtà aumentata) e MR (realtà mista). Il merito della sua grande esposizione nelle ultime settimane è senz'altro di Apple, che, con il suo Vision Pro , sta catalizzando l'attenzione non solo degli amanti dei visori, ma anche quella dei semplici curiosi delle tecnologie moderne. Meno interessati sono sicuramente gli scettici, i quali ci hanno aiutato a formulare questa intervista con Said Bakadir , l'XR product management and Business Lead di Qualcomm . Mettetevi comodi e godetevi questa bella chiacchierata fatta al Mobile World Congress 2024 !

Said Bakadir, l'XR product management and Business Lead di Qualcomm

SmartWorld: Ciao Said! Prima di tutto, grazie mille per la disponibilità. Io sono un grande amante della realtà virtuale e della realtà estesa in generale, ma ho come la sensazione, più che appurata, che ci sia in generale molto scetticismo a riguardo. Quindi ti chiedo: qual è lo stato attuale della XR? Credi che sia ad un buon punto o che la diffusione sia molto lenta proprio per via dello scetticismo?

Said Bakadir: L'Europa è indietro rispetto agli Stati Uniti nella XR perché ci sono pochi produttori che guidano, seguono e spingono l'ecosistema. Pertanto, la maggior parte dei contenuti proviene dagli Stati Uniti, in particolare dal Canada. Tuttavia, ci sono alcuni produttori, come la francese Lynx, che stanno cercando di creare prodotti aziendali e di intavolare un discorso con le aziende locali e i governi per migliorare la diffusione dei visori.

Direi, quindi, che la XR in Europa è in una fase molto iniziale, proprio come l'intero settore nel mondo. E penso che dal punto di vista del consumatore ci sia ancora molto lavoro da fare in termini di contenuti e di localizzazione per fare in modo che si diffonda nel miglior modo possibile.

D: A tal proposito, credi che il lancio di Apple Vision Pro sia stato positivo per l'industria?

R: Positivo al 120%. Penso che questo mercato abbia bisogno di prodotti premium, perché adesso è tutta una questione di supporto per l'industria, di supportare la visione.

Ciò che ha fatto Apple è proprio quello di cui parliamo da anni, come realtà mista, contenuti speciali, capacità di promuovere intrattenimento, produttività e altre esperienze di valore. Hanno confermato lo stesso concetto e siamo molto felici di vederli entrare nel settore. In realtà siamo molto ben posizionati per competere con loro, tanto da poter puntare a più fasce, soprattutto alla massa, laddove Apple Vision Pro si rivolge ad un pubblico più ristretto.