In queste ultime settimane vi abbiamo parlato di due modelli di asciugacapelli di nuova generazione, Hair Glory di casa Dreame , che sta per tornare alla ribalta con una nuova confezione combo, e l'ottimo JIMMY F7 , che offre persino qualcosa in più allo stesso prezzo del Dreame. Entrambi entrano in diretta competizione con uno dei phon più desiderati degli ultimi anni, Dyson Supersonic , e visto l'investimento più contentato e alcune caratteristiche al top, possono davvero essere presi in considerazione come valide alternative . Cosa offrono di particolare? Peso e dimensioni ridotte, tempi di asciugatura dimezzati, sistemi per nutrire il capello e tanti altri vantaggi. In questo articolo ci concentriamo su JIMMY F8, un modello simile al già citato F7 che offre qualcosa in più a un prezzo più alto.

La variante premium

JIMMY F7 è stato lanciato in queste prime settimane del 2024 . Si tratta in realtà di una evoluzione di un modello disponibile già da circa un anno anche su Amazon Italia: JIMMY F8 .

Quindi? Non cambia nient'altro? No, qualche altra diversità c'è. A livello estetico i due phon sono leggermente diversi, non solo per i colori, ma anche per la struttura superiore e per come è alloggiato il particolare display touch.

Sì, i due JIMMY hanno una sorta di schermo touch da cui regolare i tanti parametri di asciugatura che mette a disposizione: 3 velocità, 3 temperature, 4 modalità d'uso. Il numero di combinazioni è davvero alto! Lo schermo dell'F8 è a colori, mentre quello dell'F7 no. Ci sono poi anche tutta una serie di finiture premium che alcuni apprezzeranno, per non parlare del colore esclusivo molto elegante. Non molto forse, ma non finisce qui.