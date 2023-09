È assurdo che su Kindle manchino ancora queste 3 funzioni

Se leggete ebook, c'è una buona probabilità che lo facciate su Kindle. I Kindle di Amazon sono sicuramente tra i migliori ebook reader presenti sul mercato: ci sono modelli per tutte le tasche e tutti garantiscono un'ottima esperienza d'uso. Ma oltre Kindle, ci sono altre aziende che producono ebook reader, che su alcuni piccoli aspetti hanno un'esperienza utente migliore di Kindle. In particolare, ci sono 3 funzioni che trovo assurdo Amazon non abbia mai implementato: sono tre cose piccole, perfino trascurabili, ma che proprio non mi spiego come Amazon possa non implementare. Per intenderci, so bene che ci sarebbero cose ben più importanti da integrare (ad esempio il supporto a Readium LCP o Adobe DRM, che ci permetterebbe di prendere in prestito i libri dalle biblioteche digitali), ma non voglio chiedere la luna: vorrei solo queste piccole, utili novità.

Statistiche di lettura

Una delle funzioni che amo di più di Kobo sono le statistiche di lettura. Introdotte nel lontano 2013 come parte di Reading Life, mi sono subito sembrate un'ottima idea: una raccolta di dati circa le proprie abitudini di lettura, che ci danno una panoramica interessante e ci invogliano a leggere di più. Tra l'altro, insieme a informazioni come tempo di lettura, media di pagine al minuto, ore complessive passate leggendo etc, Kobo ha introdotto anche un sistema di gamification, tramite dei badge da collezionare che ci premiano quando raggiungiamo determinati obiettivi.

Trovo assurdo che Kindle non abbia ancora nulla di simile perché mi sembra una funzione davvero semplice da implementare (e francamente mi domando se Amazon non raccolga già dati simili sugli utenti), che sono certo sarebbe apprezzata dai lettori.

Integrazione di Goodreads

GoodReads è un social network dedicato ai lettori, in cui ognuno può registrare i libri che vuole leggere, quelli letti e quelli in lettura, archiviari i titoli in scaffali virtuali, aggiungere recensioni, condividere i passaggi preferiti e così via. Il social network è attivo anche in Italia (mi trovate qui), anche se non è mai stato pubblicizzato troppo e sembra un po' abbandonato a sé stesso, al punto che l'interfaccia non è neanche tradotta in italiano (ma i libri sono correttamente catalogati anche seguendo le pubblicazioni nel nostro paese).

La cosa migliore di utilizzare questo social network all'esterno (in particolare in USA, Canada, Regno Unito, Irlanda, India e Australia) è che GoodReads è integrato in Kindle, il che rende tutto automatico e dà anche un senso ad alcune funzioni che qui da noi nessuno utilizza (ad esempio il condividere con i propri contatti la percentuale letta di un libro). Dulcis in fundo, è doveroso sapere che GoodReads è di proprietà di Amazon: per questo, non riesco proprio a capire perché l'azienda non voglia abilitare il supporto anche in altri mercati, considerando che sarebbe un bene sia per l'esperienza utente di Kindle, sia per GoodReads stesso, che probabilmente guadagnerebbe parecchi utenti in un colpo solo.

Numero pagina che abbia un senso

Nelle informazioni che è possibile mostrare in basso a sinistra nella pagina c'è anche il numero di pagina: tuttavia, probabilmente vi sarete accorti che quando voltate pagina, non sempre quel numero cambia. Questo perché quel numero fa riferimento al numero pagina "integrato" nell'ebook, ossia quello che combacia con la versione cartacea del libro, ma che nella maggior parte dei casi non corrisponde al numero di "pagine" lette su Kindle. Questo perché, generalmente, una facciata di Kindle contiene meno caratteri di una pagina stampata e questo dato dipende ovviamente anche da grandezza e tipo di font utilizzato.