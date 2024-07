Majority Touro vuole sostituire la radio che avete in bagno con un tocco smart

Una radio che sta bene pure sul marmo

Connessioni : Bluetooth 5.2, Wi-Fi, Spotify Connect, USB, 3.5 mm Line-In

: Bluetooth 5.2, Wi-Fi, Spotify Connect, USB, 3.5 mm Line-In Dimensioni : 200 x 98 x 130 mm

: 200 x 98 x 130 mm Peso : 720g

: 720g DAB/DAB+ Radio : 174-240 MHz

: 174-240 MHz FM Radio: 87.5-108 MHz

Majority Touro è il classico sistema audio dell'azienda, alimentato a corrente (quindi non wireless) e confezionato in un formato estremamente ridotto. Troviamo il Bluetooth, la radio DAB+ e FM, connettività WLAN (con connessione Wi-Fi tramite WPS), oltre a Spotify Connect e la connessione via USB, per inserire appunto le chiavette.

È piccola, così piccola che può sostare sul mobiletto del bagno, sulla penisola della cucina, o comunque in spazi ristretti senza dare troppo nell'occhio. Chiaramente questo si ripercuote sulla dimensione dell'altoparlante, e quindi sulla qualità dell'audio, che può in ogni caso contare su un minimo di bassi integrati.

Si presenta dipinta in una finitura nera opaca, con il pannello frontale dotato di display a colori che mostra le opzioni di connessione disponibili, come Internet Radio, DAB Radio, Spotify, Podcast, Bluetooth Audio e FM Radio, con tanto di antenna sul retro che può essere allungata per migliorare il segnale. Sotto il display, fa capolino una serie di pulsanti ben disposti che consentono l'accesso alle funzioni principali come modalità, menu/info, preferiti, scansione e altri impostazioni, come la sveglia. La manopola centrale multifunzione, poi, permette una regolazione precisa del volume e non solo, proprio come i precedenti modelli.

Come potete ben immaginare, l'interfaccia è quella di ogni radio Internet di Majority, dunque molto semplice, ma questa volta la navigazione è affidata ai soli pulsanti e alla manopola del volume, poiché Touro è sprovvisto di un telecomando. Per ovviare a tale mancanza, il sistema è compatibile con l'app OKTIV, che fa sostanzialmente da telecomando virtuale.

Majority Touro è disponibile su Amazon Italia ad un prezzo di lancio di circa 70€.