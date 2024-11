Il regalo perfetto per il tuo bambino è la sua prima fotocamera myFirst

Le fotocamera per bambini myFirst sono progettate per essere super resistenti e facili da utilizzare. Il modo più divertente per iniziare a scattare.

In collaborazione con Nital La fotografia è una cosa seria, ma non deve esserlo sempre e per tutti. Può essere anche un modo divertente e creativo per sperimentare, passare il tempo e magari anche imparare, soprattutto se dietro alla macchina fotografica c'è un bambino. La nuova linea di fotocamere a marchio myFirst è fatta apposta per i bambini, con diversi modelli progettati e realizzati per le loro esigenze specifiche. Vediamo insieme quali sono quelli più interessanti, a seconda delle esigenze.

Mirrorless indistruttibili

Le piccole mirrorless di myFirst sono ideali per entrare nel mondo della fotografia in tenera età. Hanno un design colorato e leggero, un corpo corazzato per resistere a urti e cadute, e soprattutto sono facilissime da utilizzare.

I modelli più interessanti della gamma Camera sono questi: Camera 2 : dotata di custodia impermeabile per usarla anche sott'acqua, ha un design a mattoncino e un sensore da 8 MP;

: dotata di custodia impermeabile per usarla anche sott'acqua, ha un design a mattoncino e un sensore da 8 MP; Camera 3 : la forma è simile ad una "fotocamera vera", le foto arrivano fino a 16 MP;

: la forma è simile ad una "fotocamera vera", le foto arrivano fino a 16 MP; Camera 10: corpo più sottile e leggero, foto a 5 MP e supporto per il montaggio su treppiede. Tutti i modelli pesano pochissimo, hanno uno schermo posteriore IPS da 2" e una batteria da 1.000 mAh. Si possono registrare anche video a risoluzione Full HD, sfruttando una memoria microSD per il salvataggio dei media.

Fotocamere istantanee per bambini

Ancora più divertenti da usare le fotocamere istantanee della serie myFirst Insta. Oltre a scattare, permettono di stampare subito le foto su carta, per avere tra le proprie mani le immagini.

Sono due i modelli da tenere d'occhio, entrambi dotati di diverse funzionalità: Insta 2 : stampa su carta termica (bianco e nero) le foto scattate, permette di applicare cornici personalizzate prima della stampa;

: stampa su carta termica (bianco e nero) le foto scattate, permette di applicare cornici personalizzate prima della stampa; Insta Wi: simile al modello precedente, stampa anche etichette e loghi. Ha la connettività Wi-Fi, un'app per smartphone e funzionalità più avanzate. Le due fotocamere istantanee di myFirst si somigliano molto in termini di specifiche. Scattano foto fino a 12 MP, registrazione video in Full HD e montano batterie da 1.500 mAh. Stampano su rotoli di carta termica e sono velocissime: bastano meno di 10 secondi per stampare una foto o un'etichetta.

Quale myFirst scegliere?

La scelta tra i diversi modelli di fotocamere per bambini di myFirst può essere meno scontata del previsto, perché ci sono tante somiglianze ma anche differenze importanti.

Le piccole mirrorless della gamma myFirst Camera sono perfette per qualsiasi età, anche per bambini molto piccoli (3-6 anni). Sono prodotti robusti, hanno pochi tasti e sono molto leggere. Discorso un po' diverso per le fotocamere istantanee della linea myFirst Insta, che sono rivolte a bambini un po' più grandi. Hanno dimensioni e peso maggiori, e soprattutto tante funzionalità in più. Per questo, possono essere interessanti anche per ragazzi adolescenti, che vogliono esplorare il mondo della fotografia e divertirsi a stampare i propri scatti. Per maggiori informazioni su ciascun prodotto e sul catalogo completo di myFirst, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale a questo indirizzo.

