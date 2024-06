Navimow i105E rivoluziona la cura del tuo prato

Immagina un mondo in cui la manutenzione del tuo prato sia completamente automatizzata . Non ci vogliono palizzate o confini perimetrali , e non c'è bisogno di passare ore e ore imprecando contro una configurazione troppo complessa. Con il Navimow i105E di Segway, questo mondo è a portata di mano.

Niente fili, niente pensieri

Allo stesso modo, eventuali ostacoli presenti sul terreno verranno accuratamente aggirati , senza pericolo che il robot danneggi qualcosa o che possa saltare il taglio di certe aree. Non importa se il giardino presenta anche alberi fitti : il sistema di posizionamento e navigazione non teme la natura.

Una volta completata la configurazione iniziale del terreno, Navimow i105E si muoverà in perfetta autonomia, senza mai sgarrare, come se ci fossero delle barriere invisibili a contenerlo.

Grazie alla tecnologia EFLS 2.0 ( Exact Fusion Locating System ), il robot di Segway è in grado di memorizzare con estrema precisione i confini del prato. Il solo compito dell'utente è quello di usare il suo smartphone e l'app Navimow per addestrarlo la prima volta.

Intelligenza artificiale per un taglio da barbiere

Il Navimow i105E è equipaggiato con algoritmi di intelligenza artificiale e una telecamera con un campo visivo di 140°, che permettono al robot di muoversi con assoluta confidenza. Oltre alle capacità di riconoscimento, cui abbiamo già accennato, la mappatura assistita dall'IA rende l'installazione e l'utilizzo del robot estremamente semplici e intuitivi.

Puoi creare confini virtuali, aree vietate, e persino collegare tra loro più prati con pochi tocchi sul tuo smartphone. Questo sistema avanzato di posizionamento garantisce una navigazione accurata e un taglio preciso, riducendo al minimo la necessità di interventi manuali, che poi è esattamente quello che vogliamo.

Non importa quindi quanto complesso sia il layout del tuo giardino: possono esserci anche pavimenti nel mezzo o altri elementi che non necessitano di cura, ma finché i due o più prati sono collegati tra loro, senza ostacoli invalicabili per il robot, non ci sono problemi.

Il Navimow i105E è in grado di adattarsi all'ambiente grazie alle tecnologie RTK+Vision e VSLAM (Mappatura Simultanea di Localizzazione e Mappatura Visiva), che forniscono un posizionamento preciso anche sotto gli alberi o zone ristrette. La regolazione dell'altezza di taglio, da 20 a 60 mm, ti permette poi di avere l'erba sempre dell'altezza desiderata.

Tutto ciò però sarebbe sprecato se non ci fossero adeguati controlli remoti.

La connettività è infatti uno dei punti di forza del Navimow i105E. Puoi controllare il robot tramite Wi-Fi, Bluetooth e, volendo, anche tramite rete mobile, assicurandoti così di avere tutto sotto controllo, anche quando non sei in casa. Del resto i robot per le pulizie domestiche ci hanno già abituato a queste comodità, è solo naturale volerle anche per il proprio giardino.

L'app Navimow offre infatti tutte le funzionalità che ti aspetteresti: personalizzazione dell'area di taglio, controllo della mappatura, il monitoraggio dello stato in tempo reale e tanto altro. Gli aggiornamenti via OTA (over-the-air) servono inoltre a tenere il robot sempre al passo coi tempi. E giusto per stare più sicuri, c'è anche una funzione antifurto integrata e la possibilità di verificare la posizione del robot in ogni momento, perché in fondo parliamo di un concentrato di tecnologia che vivrà all'aperto, e quindi più esposto ai rischi di potenziali ladri.