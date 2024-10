Nikon Zf è una lettera d'amore alla fotografia: design retrò e cuore futuristico

In collaborazione con Nital

Il mondo della fotografia è stato profondamente sconvolto dall'arrivo degli smartphone, che in pochi anni è riuscito a mutare le abitudini di scatto e, soprattutto, ha allargato esponenzialmente il numero di potenziali fotoamatori. Avere sempre in tasca un dispositivo capace di scattare foto è molto più pratico di portarsi dietro una macchina specializzata, che tra l'altro ha bisogno anche di studio e impegno per essere usata al meglio.

Scattare una foto, però, non è solo questione di praticità. C'è bisogno di tempismo, lavoro, competenza e anche un pizzico d'emozione; e qualche volta, per ottenere qualcosa che vada oltre il post su Instagram, bisogna usare macchine eccezionali che sappiano cogliere tutto questo e dargli giustizia.

Nikon Zf è una delle fotocamere che sa farlo meglio, più di tante altre. Non è solo un concentrato di tecnologia all'avanguardia, ma è una lettera d'amore alla fotografia, con un design nostalgico che riporta alla mente alcuni dei modelli più iconici del marchio giapponese.