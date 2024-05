Allenarsi da casa, anche in modo smart: abbiamo provato gli accessori di Nilox per il fitness domestico (e non solo)

Con l'arrivo della bella stagione il leitmotiv è sempre quello: (ri)mettersi in forma . C'è chi va a correre, chi rispolvera qualche sport con gli amici, chi si iscrive in palestra, e chi magari vuole allenarsi da casa .

Tappetino Fitness

Unico neo: i gatti lo adorano ! Non fate il mio stesso errore, e non lasciatelo aperto incustodito.

Ciò che ho apprezzato del tappeto fitness di Nilox è il fatto che non mantiene la forma da piegato. L'ho riposto spesso in malo modo, senza arrotolarlo con precisione, eppure quando lo uso non presenta mai fastidiose pieghe .

Partiamo dalle basi: un tappetino. Per allenarsi in casa (e non solo) è praticamente obbligatorio. Attutisce la rigidità del pavimento, rende più silenzioso l'allenamento stesso, ed è quasi fondamentale per discipline quali lo yoga, ma non solo.

Smart Rope

In generale è uno strumento valido e anche economico, ma non ricordavo che fosse così faticoso saltare la corda alla lunga! Ma questo è un mio problema purtroppo...

Il conteggio dei salti è perfetto, non perde un colpo, e la corda in sé è leggera e non si annoda , grazie al cavo in PVC. Per chi non volesse il cavo, magari per motivi di spazio / silenzio, è possibile sostituirlo con due "palline" presenti in confezione, da far roteare per simulare il movimento stesso della corda. Personalmente non sono un fan, ma è un'opzione utile.

L'app è però così semplice in generale, che se non vi interessa particolarmente questo dettaglio potete anche farne a meno, anche perché magari userete altri strumenti per monitorare l'intero allenamento.

Powerbalance Board

Questo strumento del demonio è fatto per farvi sentire incapaci!

Ok, sto scherzando, però il primo impatto per me è stato disastroso. Non solo ho scoperto di non avere equilibrio, ma anche di non saper dosare bene la forza tra le due gambe. Col tempo però ti abitui, e piano piano arrivano nuovi livelli di sfida, come per esempio usare la tavola per fare le flessioni, aggiungendo un'ulteriore complicazione e sforzo.

Il prodotto in sé è leggero (una manciata di chili) e abbastanza robusto, anche se il mio peso non l'ideale per testarne la resistenza, e sul sito di Nilox non ho trovato informazioni sulla portata massima.

Il grip è ottimo, che lo usiate con le scarpe o con i calzini, e il rullo centrale non ha mai lasciato segno alcuno sul parquet, che probabilmente è il peggior tipo di pavimento su cui potreste utilizzarlo.

Se andrete oltre l'impatto iniziale, diventerà una sorta di sfida in famiglia o, perché no, anche con gli amici.