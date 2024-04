Prova di Oclean W10 idropulsore / water flosser

La nostra prova sarà sul funzionamento di Oclean W10 , ma se avete bisogno di un prodotto di questo tipo potrà dirvelo probabilmente solo il vostro dentista, quindi fate sempre affidamento all'esperienza del vostro dentista di fiducia e non basatevi solo sulle nostre opinioni, che prenderanno in esame solo l'aspetto più tecnologico del prodotto.

Assieme allo spazzolino elettrico smart di Oclean abbiamo avuto modo di provare anche il suo idropulsore (water flosser) in inglese, ovvero un prodotto pensato per sostituire o affiancare l'utilizzo del filo interdentale, con un efficacia ancora superiore.

All'apparenza sembra uno spazzolino elettrico un po' più grande. Frontalmente abbiamo due tasti: uno per l'accensione e uno per la selezione della modalità. Le modalità disponibili sono intensiva, normale, delicata, a impulsi e a comando (tenendo premuto quindi il tasto di attivazione). Sulla parte superiore si collega l'ugello corretto. In confezione ne troviamo quattro, di cui uno specifico per il lavaggio della lingua.

Sono inclinati, come quelli dei dentisti per arrivare meglio nelle fessure fra i denti.

Superiormente si trova la bocchetta da aprire per riempire l'idropulsore d'acqua. Il serbatoio è da 200 ml. Non è enorme e in certi casi potrebbe essere necessario riempirlo prima della fine della pulizia per ottenere l'effetto desiderato. In basso c'è il connettore USB-C per la ricarica. La batteria garantisce circa 20-30 giorni di carica. È fondamentale assicurarsi che il prodotto e soprattutto l'area attorno al connettore sia perfettamente asciutta prima di metterlo in carica.

I vantaggi principali di un idropulsore possono essere riassunti con: