Intendiamoci, non è che la scelta di prodotti di questo tipo non sia abbastanza ampia. Basta aprire Amazon per trovare centinaia di prodotti simili. Ma quantomeno su questo di cui vi parliamo oggi non abbiamo dubbi a consigliarvelo senza dubbio alcuno. Se non fosse per il prezzo, di cui parleremo alla fine.

Si chiama Ugreen 300W ed è un alimentatore da scrivania con scocca in metallo e base gommata per non scivolare sul tavolo. Il cavo di alimentazione è lungo circa un paio di metri e permette di posizionarlo a piacimento. Non ha fronzoli, ma tanta sostanza. Sulla parte frontale troviamo cinque porte USB, quattro di tipologia USB-C e una USB-A. In ordine possono caricare fino a 140, 100, 100, 45 e 22,5 watt. In totale l'alimentatore può caricare fino a 300W, come il nome stesso del prodotto indica.

Ma non si tratta solo di tanta potenza da offrire.

Ugreen 300W calibra automaticamente l'uscita di energia dalle sue porte, cercando di bilanciare sempre il tutto al meglio per ogni uscita. Lo fa per esempio garantendo sempre 22,5W dalla porta USB-C e un minimo di 20W dalla porta USB-C più lenta se colleghiamo 5 cavi, oppure 30W se ne colleghiamo 4. Potrà sembra una cosa scontata ma non lo è. Altri alimentatori che abbiamo provato infatti riducono spesso la potenza delle porte meno potenti per favorire una ricarica fulminea sulla porta principale. Per fare un esempio nel caso si utilizzino tutte le porte le potenze erogate saranno di 140, 60, 45, 20 e 22,5 watt. Se ne utilizziamo quattro: 140, 100, 30, 22,5W se lasciamo libera la terza, oppure 140, 60, 60, 22,5W se lasciamo libera la quarta. Il manuale incluso da un'ottima idea di quello che sarà il funzionamento in base all'utilizzo.

Non solo alta velocità ma anche compatibilità con gli standard più diffusi: PowerDelivery fino al 3.1, QuickCharge fino al 4.0+ e Galaxy Super Fast Charging.

Graditissima l'inclusione di un cavo in circa che supporta fino a 240W.

Ugreen 300W è un prodotto di qualità e pertanto non è un prodotto economico. Costa 269€ su Amazon, dove però al momento trovate un codice sconto che abbassa il prezzo di 60€. Se siete interessati potrebbe valer la pena non perdere quest'occasione.