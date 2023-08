Sennheiser AMBEO Mini è la nuova soundbar con suono 3D che costa la metà (ma comunque non poco)

Sennheiser è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni nel panorama audio e, da qualche anno, ha iniziato a investire molto nel settore delle soundbar con la sua tecnologia AMBEO , in grado di creare un ambiente sonoro tridimensionale , anche con un singolo prodotto.

Parliamo quindi di una soundbar composta da vari elementi (4 tweeter, 2 woofer), orientati in modo da poter creare la massima immersione sonora possibile, grazie anche alla collaborazione con l'organizzazione di ricerca Fraunhofer IIS Institute. Se volete farvi un'idea più chiara di cosa significa suono immersivo e audio spaziale, vi suggeriamo di dare un'occhiata al video in fondo.

Per quel che riguarda il software, c'è una modalità adattiva, che analizza i contenuti riprodotti per regolare automaticamente l'audio in modo ottimale, ma è sempre personalizzare il suono con preset ed equalizzatore manuale, grazie anche all'app Smart Control di Sennheiser. Ovviamente sono supportate tutti gli standard per l'audio immersivo, come Dolby Atmos, DTS:X e 360 Reality Audio, ed è possibile anche riprodurre direttamente musica collegandosi alla soundbar via WiFi o Bluetooth.

Sennheiser AMBEO Mini costa molto meno delle due versioni Plus e Max (rispettivamente 1.499€ e 2.499€), ma non è comunque un prodotto economico: è in vendita al prezzo di 799€.