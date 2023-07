Non tutte le cuffie vanno dentro le orecchie: recensione SoundPeats RunFree Lite

Dopo aver dedicato un video alle cuffie a conduzione ossea, continuiamo a parlare di cuffie che non vanno infilate nelle orecchie: questa è la volta delle SoundPeats RunFree Lite, che vengono definite air conduction headphones. Il termine Conduzione ad aria è un'invenzione che non vuol dire molto, ma che lascia intendere come queste cuffie non siano né poggiate né infilate dentro le orecchie e il suono passi effettivamente per aria. Per intenderci, non c'è nulla di particolarmente complesso: si tratta semplicemente di piccoli altoparlanti posizionati vicino le orecchie ma non a contatto, che ci permettono quindi di restare in contatto con il mondo circostante e non isolarci troppo. Si tratta quindi di un modello indicato soprattutto per chi va a correre, o in generale a chi si muove in città, magari in bici, e vuole rimanere cosciente dei rumori intorno.

Andando più nel dettaglio sul modello specifico, i RunFree Lite hanno due archetti che circondano e si agganciano al padiglione, con i driver che riproducono la musica che rimangono sospesi all'altezza delle orecchie. Come è facile intuire dal costo si tratta di un prodotto economico, in tutti i sensi: la qualità costruttiva è accettabile ma molto plasticosa. Essendo pensate per l'attività sportiva, resistono al sudore, con certificazione IPX4.

L'archetto sul retro è molto flessibile e si adatta bene alle dimensioni della testa ma, al contrario, la struttura che ospita i componenti e si poggia sulle orecchie è rigida e per nulla flessibile: questo mi ha causato non pochi problemi di comodità, specialmente le prime volte che indossavo il prodotto. È soprattutto questione di abitudine e di capire come infilarle, ma le prime volte ho letteralmente dovuto prendermi per le orecchie per indossare le SoundPeats RunFree Lite; inoltre, se avete i capelli lunghi (come me), meglio legarli dietro o comunque evitare che si frappongano tra le cuffie e l'orecchio. Una volta indossate, è praticamente impossibile che queste cuffie cadano dalle orecchie e, per questo motivo, sono ottime per chi fa jogging. D'altra parte, però, di tanto in tanto potreste avere la necessità di sistemarle, perché se l'altoparlante si sposta rispetto le orecchie, la qualità (e il volume) dell'audio cala drasticamente. Al netto di ciò, quando le cuffie sono posizionate bene l'audio è sorprendentemente buono: intendiamoci, ovviamente niente per cui gridare al miracolo, ma i driver da 16,2 mm fanno bene il loro dovere e per il prezzo a cui vengono vendute mi aspettavo molto peggio. Come per le cuffie a conduzione ossea, il "problema" principale di queste cuffie a conduzione aerea, è la quantità di rumori all'esterno: sono un prodotto appositamente pensato per poter sentire quel che succede fuori, ma se i suoni intorno sono troppo alti, non si sente nulla (ed è giusto che sia così). Un tram che vi passa vicino, un camion che accelera, una stazione della metro particolarmente affollata: in contesti simili praticamente non sentirete più la musica. Per compensare il "problema" potrebbe venirvi naturale alzare al massimo il volume, ma vi sconsiglio di farlo: tenere la musica molto alta (e allo stesso tempo "subire" i rumori esterni) può essere veramente fastidioso. Dopo una lunga passeggiata con il volume sparato quasi al massimo in una strada abbastanza trafficata, sono tornato a casa un po' frastornato.

Le cuffie sono anche compatibili con l'app SoundPeats, da cui è possibile personalizzare l'equalizzatore, aggiornare il firmware e abilitare la modalità gaming per ridurre al minimo la latenza. A proposito di connettività, il Bluetooth è in versione 5.3 e c'è anche il supporto al multipoint. Buona anche la batteria, con un'autonomia dichiarata di ben 17 ore con una ricarica, e niente male anche i microfoni: ovviamente la qualità non è il massimo quando correte o con rumori molto forti intorno, ma camminando per strade non troppo trafficate non ci saranno troppi problemi durante le telefonate.