Il kit di Trust per iniziare a fare il content creator

Sapevate che esiste un kit realizzato da Trust per i content creator in erba? Nemmeno io fino a poco tempo fa, quindi non siete gli unici. Si chiama Trust Maku+ ed è un pacchetto perfetto per iniziare a confezionare contenuti per piattaforme social, il cui target principale sono gli short e le live.

Nel dettaglio, il pacchetto in questione è caratterizzato da un Ring Light, il relativo treppiede, il morsetto per lo smartphone, un piccolo telecomando Bluetooth per scattare foto (e registrare video) a distanza ed un green screen pieghevole. Sia chiaro, Amazon è pieno di questi prodotti, ma la proposta di Trust si pone come una soluzione economica ed efficiente, già pronta all'uso. Buttiamoci nella mischia, ma non prima di avervi segnalato la nostra recensione di un altro prodotto Trust, cioè la webcam Trust Teza.