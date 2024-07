I Power Bank col display sono il futuro: abbiamo provato due modelli con ricarica rapida a 100W

Il mondo dei power bank è strapieno di prodotti per ogni gusto e ogni esigenza. Quelli che vi proponiamo oggi, però, hanno un vantaggio molto importante dalla loro parte: un rapporto qualità/prezzo eccezionale! Si tratta di due nuovi modelli della gamma UGREEN Nexode Power Bank, entrambi dotati di schermetto e di potenza fino a ben 130W. Scopriamo insieme le loro caratteristiche e i prezzi scontati, così da capire se possono fare al caso vostro. Inoltre, vi ricordiamo che la serie Nexode include anche i tenerissimi caricabatterie da parete a forma di robot, che abbiamo provato con mano: leggete le nostre opinioni nell'articolo dedicato a UGREEN Nexode RG.

Video Anteprima

Abbiamo provato con mano entrambi i modelli della serie UGREEN Nexode Power Bank, sia quello da 12.000 mAh che quello da 20.000 mAh. Nel video breve a seguire vi raccontiamo in pochi secondi le funzioni principali e le chicche da non perdere.

UGREEN Nexode Power Bank 12.000 mAh 100W

Il più piccolo tra i due si chiama UGREEN Nexode Power Bank 12.000 mAh 100W. Come si può intuire dal nome, parliamo di un caricabatteria portatile con capacità di 12.000 mAh e potenza complessiva fino a 100W con supporto Power Delivery 3.0. Le dimensioni sono abbastanza contenute per un prodotto con capacità così alta: 45,5 x 46 x 115 mm per un peso di 309 grammi. All'interno sono presenti 4 celle a litio da 3.000 mAh ciascuna.

Sul lato corto superiore sono disponibili due carte, con capacità di ricarica diversa. Quella USB-C funziona sia in entrata che in uscita, con potenza fino a 100W per alimentare dispositivi esterni e fino a 65W per la ricarica del power bank stesso. L'altra porta USB-A supporta solo l'uscita a 22,5W. Attenzione, perché se collegate due dispositivi alle due porte, le uscite sono limitate a soli 10W per ciascuna porta. Specifichiamo, inoltre, che non è supportata la ricarica wireless. Lo schermo digitale LCD sulla parte nera ha una superficie opaca e una definizione molto bassa. Permette di controllare la carica residua del power bank e mostra una simpatica faccina con due occhietti quando viene acceso. Con il tasto laterale potete attivare o disattivare lo schermo.

UGREEN Nexode Power Bank 20.000 mAh 130W

UGREEN Nexode Power Bank 20.000 mAh 130W è più grande e più potente, ma soprattutto più versatile. Ha una capacità di 20.000 mAh, uscita massima a 130W compatibile con la tecnologia Power Delivery 3.0 per la ricarica rapida. A livello di grandezza, siamo su 54 x 51 x 131 mm con un peso complessivo di 480 grammi. Anche in questo caso abbiamo 4 celle a litio all'interno, ma sono da 5.000 mAh ciascuna.

Le porte integrate sono tre: due USB-C e una USB-A, tutte con potenza diversa. Quella USB-C principale ha uscita a 100W e ingresso a 65W (per la ricarica del power bank). L'altra USB-C arriva a 30W, mentre quella USB-A si ferma a 22,5W. Collegando dispositivi a tutte le porte, la USB-C principale ricarica sempre a 100W, mentre le altre due porte sono limitate a soli 15W ciascuna. Segnaliamo anche in questo caso che non c'è la ricarica wireless.

Molto interessante lo schermo digitale TFT integrato, che su questo modello ha una superficie lucida e una risoluzione molto più nitida. Anche le informazioni mostrate sono di più e più precise: oltre alla carica residua del power bank, potete vedere la potenza di ricarica attuale per i dispositivi collegati alle varie porte. Con il tasto sul lato potete accendere/spegnere lo schermo e scorrere tra le due schermate proposte.

Quale scegliere?

Le similiratà tra i due UGREEN Nexode Power Bank sono moltissime, ma ci sono anche alcune differenze importanti per estetica e utilizzo. Prima di tutto, nelle confezioni di vendita di entrambi è incluso un solo cavo con doppio connettore USB-C molto corto. In più, solo per il Nexode Power Bank 20.000 mAh 130W nella scatola c'è anche un sacco in tessuto per il trasporto. Le differenze più importanti sono, ovviamente, le dimensioni, il peso, le porte e la qualità dello schermo integrato. Il modello da 12.000 mAh 100W è più piccolo e più portatile, ma ha solo due porte e uno schermo poco utile. Sebbene sia più grande e pesante, il Nexode Power Bank 20.000 mAh 130W ha tre porte e mostra molte più informazioni sul display, estremamente più bello da vedere. Con entrambi è possibile usare la ricarica rapida per alimentare smartphone, tablet, auricolari true wireless ma anche notebook e mini PC. Potenzialmente potete usarli per qualsiasi tipo di dispositivo, le potenzialità con 100W a disposizione sono tantissime. Se avete pochi dispositivi da ricaricare e volete viaggiare più leggeri, il Nexode Power Bank 12.000 mAh 100W può essere la scelta ideale. Se invece volete ricaricare tre prodotti allo stesso tempo, tra l'altro con velocità più alte, il 20.000 mAh 130W è molto più completo.

Prezzo e Acquisto

Veniamo alla parte più interessante, i prezzi di listino e quelli in sconto. A seguire trovate lo schema completo con i costi di entrambi i modelli UGREEN Nexode Power Bank. UGREEN Nexode Power Bank 12.000 mAh 100W : 49,99€

: 49,99€ UGREEN Nexode Power Bank 20.000 mAh 130W: 99,99€ Grazie alle offerte disponibili sui su Amazon Italia che sul sito ufficiale di UGREEN, potete attivare i coupon sulle rispettive pagine e avere uno sconto del 20% per il 12.000 mAh 100W e sconto del 30% per 20.000 mAh 130W. In questo modo, i prezzi si abbassano a soli 39€ circa per il primo e 69€ circa per il secondo. A cifre così convenienti è difficile non consigliare questi power bank. Esistono altre soluzioni concorrenti con caratteristiche simili – alte capacità, potenza elevata e schermo integrato – ma il rapporto qualità/prezzo di questi UGREEN e tra i migliori sul mercato, soprattutto quando sono in sconto. Se volete saperne di più e procedere all'acquisto, trovate a seguire i link diretti per andare sulle pagine Amazon di entrambi i modelli.

I sample per questo articolo sono stati forniti da UGREEN, che non ha avuto un'anteprima del testo e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario per la sua realizzazione.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.