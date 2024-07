Gli alimentatori più pucciosi del web: UGREEN Nexode RG da 65W con display e 3 porte USB

Un tocco di tenerezza

A seconda dell'operazione che sta svolgendo, il caricatore mostra facce diverse : una un po' seccata quando non si carica nulla, una decisamente più allegra quando è attiva la ricarica, e una rilassata per quando la sessione di ricarica è conclusa. Si tratta ovviamente di un'aggiunta meramente estetica, che prosegue con il design di tutto l'alimentatore visto che i modelli Nexode RG ricordano dei piccoli robottini che indossano le cuffie.

Non solo: tutte e tre le varianti hanno dei simpatici stivali magnetici per proteggere la spina! Potete reinserirli quando portate l'alimentatore con voi.

Il modello viola ha anche un tenero fiocchetto in silicone sul retro , e oltre alle due varianti che vi mostriamo in questo articolo ce n'è anche una terza che mischia colori bianco, verde e rosa.

C'è di più oltre l'estetica

Nexode RG non sono solo carini da un punto di vista estetico, sempre vi piaccia il genere si intende. Si tratta di alimentatori a 65W con tecnologia GaNFast (rapidi a Nitruro di Gallio), non i più potenti in circolazione quindi, ma nemmeno così male. Si parla di 30 minuti per ricaricare un MacBook Air M2 dallo 0 al 51%. La tecnologia GaNFast, a detta anche della stessa UGREEN, garantisce massima conversione energetica riducendo al minimo la perdita di energia e la generazione di calore.

Sulla parte superiore ha 3 porte: la USB-C in alto eroga la potenza massima, 65W quindi; quella centrale, sempre USB-C, è a 30W; infine una USB-A classica in basso eroga 22,5W. Se le usate tutte e tre contemporaneamente la potenza è rispettivamente di 45, 7.5 e 7.5 Watt. Se invece ne usate solo due potete ottenere una combinazione di 45 + 20 W usando le due USB-C o 45 + 18 W usando la USB-C in alto e la USB-A.