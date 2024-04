Uno vale l'altro: una guida semi-seria a come non impazzire per scegliere un prodotto

Faccio questo lavoro da ormai tanti anni e per me, così come per la maggior parte dei colleghi (di redazione e non), la tecnologia è prima di tutto una passione. Testare e recensire dispositivi in anteprima è un privilegio per un impallinato come me, farlo per lavoro è una fortuna rara.

Questa premessa è per mettere le mani avanti: quando vi consiglio i migliori auricolari Bluetooth o il miglior ebook reader, sono consigli dati col cuore. Sono i consigli di una persona che segue da vicino il mondo della tecnologia di consumo, che si entusiasma all'idea di consigliare il prodotto migliore possibile, appositamente selezionato per le esigenze della persona che chiede aiuto.

Quindi non prendete queste mie parole come ostili: non è un discorso contro i consigli per gli acquisti (e ci mancherebbe pure), non è un discorso contro chi guarda confronti e recensioni (e ci mancherebbe pure, di nuovo!), non è un discorso contro gli appassionati che vogliono proprio il modello più adatto a loro.

È piuttosto un invito, sentito e assolutamente personale, a non trasformare la scelta di un prodotto in un'ossessione: credo non sia sano impiegare mesi e mesi a scegliere un dispositivo, specialmente considerando che, spesso, già dopo un paio d'ore sappiamo già quel che vogliamo. E allora lasciatevi guidare dall'istinto, non pensateci su troppo: non ne vale la pena e vi spiego perché.