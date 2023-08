Un buon proiettore costa un sacco di soldi. C'è però da dire che negli ultimi tempi ci sono sempre più modelli per tutte le tasche e le esigenze. Mi vengono in mente ad esempio quelli di XGIMI, che spaziano da quelli portatili da 400€ fino a proiettori a tiro corto da oltre 2.000€, ma si parla comunque di una spesa superiore ai 300/400€, e non tutti sono disposti a sborsare cifre del genere. E se volessi qualcosa da portare in ferie o comunque in una seconda casa che non costi una follia? Se aprite Amazon e digitate banalmente la parola "Proiettore" c'è di che sbizzarrirsi. Rimanendo sotto i 300€ si trovano decine e decine di modelli. Ma se volessi spendere ancora meno? Che risultati otterrei? Un qualcosa di decente o avrei buttato via soldi? Siamo insomma qui per cercare di rispondere alla fatidica domanda: i proiettori da 50€ fanno schifo? L'unico modo per scoprirlo era acquistarne uno e provarlo con mano. Per il nostro "esperimento" abbiamo optato per il Mini Proiettore AKIYO O1. Al momento su Amazon si recupera a 67,44€, ma c'è un coupon che sconta il prezzo di un ulteriore 10%, portando il totale a 60 euro e spiccioli. Quando lo abbiamo comprato in realtà costava anche un po' meno (è sceso anche a 53€), ma come tanti altri prodotti su Amazon anche il prezzo di questo tende a fluttuare.

"Maledetti!!1", "Clicbait, io volevo spendere solo 50€!", "Non ci sono più i proiettori di una volta": sì, costa un po' di più di 50€, ma in realtà se filtrate i risultati di Amazon si trova qualcosa anche a meno, e non pensiate che a livello di scheda tecnica siano poi così lontani da questo. Come prima cosa vediamo quanto è incluso in confezione. Per la spesa affrontata c'è anche troppo! Troviamo il proiettore (comprensivo di tappo per la lente), alimentatore con cavo, un telecomando, un cavo HDMI per collegarlo ad esempio a un laptop, un comodo treppiede per tenerlo più in alto e inclinarlo con facilità e. .. un paio di lunghi cottonfioc, utili probabilmente per la pulizia della lente. C'è anche un manuale, utile solo nel caso siate a completo digiuno di tecnologia. Occhio: per il telecomando servono due pile AAA non incluse.

Vediamo quindi le caratteristiche tecniche di questo AKIYO O1. A proposito di clickbait, nel titolo dell'oggetto su Amazon è riportato un bel "supporto Full HD 1080P", che fa pensare che ci si trovi di fronte a un proiettore full HD. In realtà leggendo bene le specifiche (cosa da fare sempre, soprattutto su Amazon) si vede chiaramente che in realtà l'immagine proiettata è in HD (1.280 x 720 pixel). Ma d'altronde in queste dimensioni non si poteva nemmeno pretendere più di tanto! Si parla di un dispositivo di 13,7 x 11 x 5,8 cm il cui peso ammonta a soli 420 grammi. Possiamo insomma categorizzarlo come portatile, e visto che quando si va in ferie lo spazio scarseggia sempre, una caratteristica del genere certo non guasta. Cosa significa quindi supporto al full HD? Che se ci collegate una chiavetta USB o un qualche altro supporto di memoria esterna, riuscirete a leggere file full HD e non oltre. Se invece ci collegate un PC non avrete problemi di sorta, se non appunto il veder riprodotto il tutto in 720p. Sul retro l'AKIYO O1 ha una porta HDMI, una porta USB e un ingressso AV, oltre a un jack audio da 3,5 mm nel caso voleste collegarci cuffie o casse esterne. Si nota anche un foro IR, che altro non è che il sensore a infrarossi per usare il telecomando in dotazione. Avendo un HDMI nulla vieta di collegarci una Fire Stick! Anzi, potrebbe essere la soluzione migliore a livello di portabilità, anche se poi dovreste probabilmente sfruttare il tethering per usufruire dei contenuti in streaming.

Tra le specifiche viene riportato il dato di 5.000 lumen di luminosità. Occhio anche qui: non è specificato di che lumen si tratti. Una cosa è sicura: non sono ANSI Lumen, altrimenti col cavolo che costerebbe così poco! Sia che si tratti di LED Lumen che di Light Source Lumen, la conversione ad ANSI Lumen ridimensiona molto il valore. Comunque sia, come potete vedere nelle foto e nel video breve che abbiamo realizzato per l'occasione, l'immagine proiettata si vede decentemente, anche con una fonte di luce che, nel nostro caso, filtra nella stanza. Con il buio completo quindi il risultato è anche migliore.

L'immagine può essere proiettata da una distanza variabile tra uno e quattro metri. Lo "schermo" così riprodotto varia tra i 32 e i 180 pollici. La cosa migliore è sfruttare distanze intermedie tra il minimo e il massimo. A facilitare la sistemazione della proiezione vengono in nostro soccorso due manopole poste sul lato destro, una per il fuoco e l'altra per la correzione trapezoidale (+ o - 15°).

Qualche altra info di natura tecnica: integra un altoparlante da 3W sufficiente per godersi contenuti multimediali in stanze non troppo grandi e posizionandosi non troppo distanti dal proiettore stesso; la lampada è "garantita" per oltre 20.000 ore di riproduzione (o 50.000, la descrizione dà due valori diversi); è compatibile con unità flash USB 2.0 fino a 64 GB, e supporta formati NTFS e FAT32, ma non exFAT. Dovreste insomma avere tutte le informazioni essenziali. Ma all'atto pratico, come si comporta?

Benino, anche meglio del previsto. Certo, si tratta pur sempre di un proiettore HD, e di conseguenza non si può pretendere chissà cosa. L'immagine però è sufficientemente luminosa, e usandolo di sera al buio riuscirete a ricreare quell'effetto cinema che potrebbe ravvivare una serata in famiglia o con gli amici. Ai bordi, come vi abbiamo fatto vedere anche nel video, la qualità dell'immagine tende a peggiorare. L'unico modo per risolvere è cercare di proiettare verso l'alto e sfruttare la correzione trapezoidale, ma l'immagine potrebbe risultare un po' meno rettangolare del solito. È un problema che segnalano anche altri utenti nelle recensioni Amazon, ma se lo usate per film e serie TV di quello che succede ai bordi può anche fregarvene il giusto. Una volta acceso vi trovate di fronte a un sistema operativo molto semplificato, che include una home da cui selezionare ingresso o impostazioni. Selezionando USB avrete un'altra interfaccia da cui selezionare il tipo di contenuto da riprodurre. Come già detto, ci sono condizioni un po' stringenti su quali supporti di memoria può leggere, quindi occhio. Nelle impostazioni ci sono un bel po' di parametri da regolare, il che non guasta!