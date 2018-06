La notizia era già nell’aria da troppo tempo, e solo adesso arriva l’effettiva conferma, ovviamente durante la conferenza Microsoft, che si è aperta, lo ricordiamo, con Halo: Infinite: infatti, Forza Horizon 4 è finalmente realtà e sarà disponibile su Xbox One e PC Windows 10 a partire dal 2 ottobre, sia in formato digitale e fisico, sia tramite Xbox Game Pass, senza ulteriori costi aggiuntivi.

Questa volta, il mastodontico gioco di guida di Playground Games vanterà i sessanta fotogrammi al secondo (solo su Xbox One X?), insieme ad un inedito sistema di stagioni dinamiche: si passerà dall’inverno alla primavera, e dall’estate all’autunno, in un mondo che reagirà e si adatterà attivamente ai cambiamenti stagionali. In più, le protagoniste non saranno le sole auto. Basta con le parole: ecco a voi il trailer.