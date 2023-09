Baldur's Gate 3 su PS5 funziona sorprendentemente bene

La perfezione non esiste, si sa, ma esistono le cose fatte bene, realizzate con amore, passione, quelle in cui percepisci che chi l'ha fatto ci ha messo l'anima, oltre alla competenza. Baldur's Gate 3 è uno di quei lavori lì, in cui senti l'anima e la competenza, dove ti senti obbligato a premiarlo con un voto perfetto, come abbiamo fatto noi: un dieci non lo si dà ad un videogioco che di fatto perfetto non lo è, ma lo dai a quello che inevitabilmente sarà il metro di paragone per il genere negli anni a venire.

Un videogioco come Baldur's Gate 3 non poteva però rimanere vincolato ai soli PC. È giusto che anche gli utenti console ne possano godere, motivo per il quale Larian Studios ha deciso di confezionare un porting per PS5, sul quale abbiamo speso un po' di ore in sua compagnia per saggiarne le bontà.

Del resto, come è possibile condensare un videogioco pensato su mouse e tastiera, così pieno di pulsanti ed azioni, su un semplice controller? La risposta sarà già nota ai giocatori del precedente lavoro di Larian Studios, cioè Divinity: Original Sin 2, ma l'azienda belga ha maturato molta più esperienza, proponendoci una trasposizione più matura.