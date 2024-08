Black Myth: Wukong è il gioco fenomeno del momento. Su Steam conta già oltre 450.000 recensioni positive, anche se la maggior parte provengono dalla madre patria del gioco, e grazie a lui si è raggiunto un picco storico di utenti connessi sulla storica piattaforma di Valve. Proprio su PC vanta un ragguardevole metascore di 81 punti. Non è un soulslike puro, non è nemmeno un gioco di azione classico, e come è lecito aspettarsi ha i suoi difetti che potrebbero non farlo piacere a tutti. Per quanto i percorsi di gioco vogliano far credere di avere un minimo di libertà, siamo ben lontani da un open world e più in linea con un gioco semi lineare strutturato a livelli. E alla fine parte sostanziale del gameplay è da ricercarsi nelle boss fight sempre più impegnative, visto che i combattimenti di intermezzo sono spesso semplici e rapidi. Ciò non di meno, siamo di fronte a un titolo che a livello grafico è a dir poco sbalorditivo.

Per chi ha disposizione hardware sufficientemente potente dotato di GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 e può attivare il Full Ray-Tracing al massimo delle sue possibilità, potrà ammirare alcune delle più recenti novità grafiche che in futuro troveremo in sempre più titoli tripla A. Vediamo qui di seguito alcune di queste novità, i loro effetti sul mondo di gioco e anche quello che abbiamo imparato a riguardo delle impostazioni di gioco impersonando Wukong nell'opera firmata Game Science.

INDICE