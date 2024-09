Siete troppo vecchi per il nuovo Movimento Assoluto di Call of Duty: Black Ops 6

In questi primi giorni di settembre si sta tenendo la prima beta di Call of Duty: Black Ops 6, il nuovo gioco della celebre saga di sparatutto firmata Activision. Qui trovate tutte le info del gioco, comprese le date della prossima open beta. Si tratta di un capitolo per certi versi di rottura con il passato, visto che per la prima volta sarà incluso sin dal primo giorno nel catalogo di un servizio in abbonamento: il Game Pass di Microsoft. Difficile prevedere quanto una mossa del genere potrà spostare gli equilibri, ma già il fatto che il prezzo del nuovo CoD si sia uniformato a ben 80€ su tutte le piattaforme, PC incluso, potrebbe spingere più di un utente a favorire l'abbonamento al posto dell'acquisto della propria copia. Ma sto divagando: cosa succedere con vendite, numero di utenti e simili lo vedremo solo a fine ottobre, quando Black Ops 6 sarà disponibile in tutto il mondo su PC, PlayStation e Xbox, con o senza abbonamenti. L'inclusione nel Game Pass (qui la guida su come attivarlo) non è l'unica novità di rilievo di quest'anno. Fra le più eclatanti si annovera infatti il Movimento Assoluto. Cosa diavolo è, e perché non è una "roba per vecchi"?

Il Movimento Assoluto in teoria

Alcuni vecchi capitoli di Call of Duty sono stati aspramente criticati per via dell'introduzione di meccaniche di movimento troppo fantascientifiche e "aeree", tanto da portare tutti a vedere con rinnovato occhio di riguardo quei capitoli più "piedi a terra" come Vanguard del 2021, forse uno dei miei preferiti fra gli ultimi giochi del franchise. Il solo parlare di Movimento Assoluto potrebbe quindi far correre un brivido lungo la schiena a chi ha odiato la fase futuristica di CoD, ma aspettate a stracciarvi le vesti. Black Ops 6 ha i piedi piantati saldamente a terra, e il Movimento Assoluto non fa che arricchire il range di controlli a disposizione del giocatore. Sono due le conseguenze che questa rivoluzione del comparto controlli porta con sé: la possibilità di scattare, scivolare e tuffarsi in qualsiasi direzione e la possibilità di concatenare tutto questo in modo fluido e continuo. In soldoni, se prima si scattava correndo in avanti, adesso si ha la possibilità di farlo anche indietro, a destra o a sinistra. Tenendo premuto Shift o L3, potete direzionare lo scatto dove volete, e già questo è un gran bel passo in avanti rispetto al passato. A questo dovete aggiungerci scivolate e tuffate nelle stesse quattro direzioni. E il bello viene quando concatenate il tutto, ma ci torniamo nel prossimo paragrafo. A deliziarvi ulteriormente ci sono anche la Posizione Supina Combattiva e il Corner Slicing. Per quanto riguarda il primo, quando siete sdraiati a terra, potete ruotare la visuale di 360° e sparare in ogni direzione. Teoricamente potreste scattare indietro, fare un tuffo sempre all'indietro, sparare a qualcuno davanti a voi e girarvi subito per controllare che non ci siano altri nemici. Il secondo invece riguarda l'esporsi con l'arma da fuoco dagli angoli. Se prima dovevamo farlo manualmente, adesso vedrete un'animazione automatica che angolerà l'arma permettendovi di non esporvi completamente.

Il Movimento Assoluto in pratica

Per facilitare l'apprendimento di queste nuove tecniche di movimento, la beta (sia quella ad accesso anticipato che la open beta della prossima settimana) è stata arricchita di un Percorso d'Addestramento ad-hoc, pensato per farvi provare con mano omni-scatto, scivolate e tuffi concatenati e i nuovi movimenti in posizione supina prima di subirli sul campo di battaglia da parte di giocatori più vispi di voi. La prima parte vi insegna i rudimenti del movimento assoluto, facendovi scattare nelle 4 direzioni per poi imparare a concatenare 3 comandi insieme: scatto con tuffata nelle 4 direzioni sparando a un bersaglio. Ok, nella teoria è fantastico, nella pratica iniziano un po' a volare le prime parolacce. Giocando da PC, i comandi prevedono di premere Shift per scattare, staccare lo Shift al momento giusto tenendo però la direzione, spostarsi su Ctrl per effettuare il tuffo e, con la mano destra, mirare nel punto giusto e fare fuoco. A naso mi viene da pensare che questo genere di concatenazioni siano pensate più per i controller che per mouse e tastiera, ma siccome mi vengono le bolle al pensiero di giocare a CoD con il pad, mi sono fatto del male fisico e ho continuato con i comandi da tastiera previsti dagli sviluppatori. Comunque, tutto bellissimo, ma un conto è farlo su un percorso d'addestramento dove c'è spazio a volontà e dove nessuno ti spara, un conto è farlo in una mappa dove c'è poco spazio e dove tutti ti odiano e ti lanciano addosso di tutto, dai proiettili alle granate passando per elicotteri, lanciarazzi e simili.

Il percorso di addestramento continua con altri esempi pratici, inclusi l'uso dei tuffi per saltare dalle sporgenze, girarsi di 180° e fare fuoco su avversari posti in alto dietro di noi, quasi in stile Neo alla Matrix, o anche entrate a effetto dalle porte chiuse con tuffi e scivolate per schivare i colpi d'arma da fuoco che si subirebbero nel mentre si prende la mira per rispondere per le rime. Ripeto, tutte cose fantastiche che donano maggior profondità al movimento senza mettere in campo corse sui muri, salti tripli o altre robe che richiederebbero una discreta dose di sospensione dell'incredulità. Metterle in atto però non è banale, e richiede una discreta dose di riflessi, pensare in modo diverso dal solito e anche giocare, giocare e ancora giocare, per ore, ore e ore.

E quando mi sono trovato a giocare davvero, è stato difficile trovare vere situazioni dove mettere in pratica quanto imparato. C'è da dire che in queste occasioni, con le beta intendo, ci sono sì giocatori che come noi si guardano intorno per imparare le nuove mappe, memorizzando i punti nevralgici e prendendo dimestichezza con le nuove armi, ma ce ne sono anche tanti che non pensano ad altro che a portare a casa kill rate superiori a 2 o 3 punti, facendovi pentire amaramente di ogni vostro errore. Di conseguenza trovare punti da cui tuffarsi per fare spericolate giravolte a 180° per bersagliare i nemici in modo fantasioso e imprevisto è difficile e frustrante. E sapete la cosa bella? Che i giocatori che ci provano vengono spesso puniti malamente da chi mastica pane e CoD a colazione da anni. Persino io, che ho dimestichezza ma che non sono certo un pro player, ho aperto il fuoco senza pensarci su giocatori che provavano scivolate spettacolari e tuffi carpiati per fare i fighi della situazione. I movimenti possono sì essere concatenati in modo fluido, ma come ho già detto bisogna essere piuttosto vispi per farlo, ed è altamente probabile che i giocatori di vecchia data non riusciranno a sfruttarli a dovere. Anzi, è probabile che con il tempo saranno proprio loro a subire queste nuove combinazioni che nel buon vecchio Modern Warfare (quello del 2007, ovviamente) non erano neanche minimamente immaginabili.

Quindi sì, potreste essere troppo vecchi per il nuovo Movimento Assoluto di Black Ops 6, soprattutto se non volete prendere in considerazione l'uso di un controller (vi capisco perfettamente) per facilitarvi la vita. Fortunatamente potreste non essere troppo vecchi per divertirvi comunque. Il buon posizionamento, la cautela, la scelta della giusta direzione e il gioco di squadra sono ancora componenti fondamentali, e ci vuole poco per divertirsi come un tempo, con il vantaggio di provare nuove mappe, modalità rivisitate o nuove (molto carina Ordine di Esecuzione), armi inedite e simili.

