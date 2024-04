Siete disposti a spendere 40€ per il ritorno di un classico, anche se dura meno di un film?

Quando mi chiedono qual è stato il primo gioco a cui io abbia mai giocato, rispondo di getto sempre "Contra", anche se non è propriamente vero. Del resto, la mia prima console è stata lo ZX Spectrum, console sulla quale non c'era, ma Contra dell'87, sul NES, è quello che ricordo di aver giocato davvero. E con "giocato davvero" intendo finito, rifinito, gustato con amici, fratelli e cugini. Il suo ritorno con Contra: Operation Galuga è dunque ben voluto da me e da migliaia di giocatori scottati da un orrendo Rogue Corps del 2019 che aveva disatteso le aspettative. Per chi non l'avesse mai sentito nominare, Contra è il capostipite del run-and-gun, genere molto popolare all'epoca, ulteriormente diffuso negli anni grazie ai cabinati arcade. Questo Operation Galuga ne riprende il medesimo spirito, ponendosi a metà strada tra un rifacimento ed un seguito, considerando la presenza di alcuni livelli simili nella struttura al primissimo capitolo. Tagliamo però la testa al toro: in quanto run-and-gun, Contra: Operation Galuga può essere terminato in circa due ore, anche meno se si decide di saltare i filmati, sorprendentemente lunghi se, appunto, si considera il genere d'appartenenza. Nonostante la longevità ridotta e i valori produttivi tutto sommato modesti, Konami ha scelto di piazzare il gioco a 39,99€, una cifra esosa per una produzione di questo tipo.

Al di là del discutibile prezzo di lancio, l'operazione di WayForward può dirsi un successo, almeno in parte. Le aggiunte del doppio salto e di un'azione speciale, come lo scatto e la scivolata, hanno migliorato la mobilità dell'eroe senza intaccare il bilanciamento dell'azione, che rimane serrata, a scorrimento laterale e piena di proiettili da schivare. Anche le iconiche armi hanno subito un'evoluzione, visto che la raccolta doppia di un'arma la potenzia ulteriormente: è così che il lanciafiamme aumenta la sua portata, il mitra spara più proiettili e il lanciamissili incrementa i suoi danni. Le stesse armi, poi, possono essere consumate per attivare un super potere, come scudi o droni di soccorso, i quali sono in grado sovvertire l'esito di una battaglia. Addirittura vi è anche un sistema di abilità, sebbene sia molto semplicistico. Nel corso del gioco, infatti, potrete accumulare dei crediti spendibili nell'apposito negozio per sbloccare talenti extra, come una maggiore barra della vita o una partenza agevolata del livello con un'arma speciale in mano. Nulla di stravolgente, sia chiaro, ma è un elemento gradito, anche perché se ne possono equipaggiare un massimo di due, offrendo un minimo di strategia su cosa indossare, e cosa no.

Insomma, ci sono piccole evoluzioni alla formula di base che, oltre a funzionare molto bene, la vanno a migliorare. Contra: Operation Galuga è un piacere da giocare e gli otto livelli dell'avventura principale sono vari e davvero ben confezionati, in pieno stile "fantamilitare" e nostalgico: c'è il livello nella giungla, nella neve, quello nelle rovine con le trappole, persino a bordo delle moto. È Contra nella sua forma più pura e sono sicuro che piacerà così com'è. La delusione deriva dal fatto che la longevità sia molto ridotta. Certo, fa capolino una modalità arcade giocabile in quattro giocatori in contemporanea che taglia i filmati della storia per dare spazio solo e soltanto al gameplay puro, e non manca qualche personaggio sbloccabile in più rispetto ai soliti Bill e Lance, ma si sente davvero l'esigenza di uno sforzo creativo maggiore, soprattutto in virtù del prezzo di lancio tutt'altro che giusto. I veterani lo giocheranno e rigiocheranno, anche grazie ad una modalità sfida che inanella specifiche sezioni dei livelli sotto condizioni estreme, ma tutti gli altri vorranno giustamente qualcosina in più.