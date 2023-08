Diablo 4 è un sapiente mix di vecchio e... finto nuovo!

Il caro vecchio Diablo...

La formula del gameplay è sempre quella: hack and slash ; ovvero affetta tutti i nemici, pompati con i loro oggetti ( loot ) e ripeti da capo, all'infinito. Si tratta di una versione semplificatissima del concetto di RPG, che può piacere o non piacere (de gustibus...), ma che in Diablo ha una delle sue massime espressioni . Del resto se le cose hanno sempre funzionato più o meno così fin dal primo capitolo una ragione ci sarà.

Diablo è un po' un vizio che non vuoi smettere mai (cit.), eppure si poteva fare qualcosa per renderlo anche una virtù . O quantomeno provarci.

Eppure, nella sua estrema semplicità, la formula funziona proprio per questo. I drop sono numerosi, così come il continuo riciclaggio di oggetti inutili; il livello di sfida inizialmente è un po' più alto, ma poi arriva un momento oltre il quale il gioco è tutto in discesa , e probabilmente è anche il momento giusto per darti un ulteriore slancio a finire la trama principale.

Purtroppo, sulle menti semplici come la mia , le formule ripetitive funzionano. Quando gioco non voglio pensare troppo, voglio rilassarmi, e con Diablo dopo un po' sviluppi una sorta di memoria muscolare . Ogni volta fai un po' le stesse cose, usi più o meno le stesse strategie, anche perché le abilità che puoi utilizzare contemporaneamente sono solo 6 alla fine, quindi non è che ci sia chissà che varietà.

Il solito vecchio Diablo...

Quello qui sopra è il mio personaggio, un chiaro pastore evangelizzante. Al netto di qualche ritocco qua e là, questo è stato il suo aspetto per buona parte del gioco. Del resto è un negromante, nessuno si aspettava che andasse a giro vestito come un arlecchino con la stola papale. Ah, sia chiaro però che, a dispetto delle apparenze, è quasi un Santo.

Nelle fasi iniziali della storia (spoiler!) verrete contaminati dal sangue di Lilith, la figlia dell'odio, nonché nemico principale di tutta la vicenda. E ve ne farete un baffo! Non solo il sangue del demone non avrà alcun effetto sul vostro comportamento, salvo darvi qualche utile visione di quando in quando, ma il fatto che siate un negromante (lo dice il nome stesso: νεκρός "morto" e μάντις "indovino"), o qualsiasi altro personaggio, non influirà sul vostro comportamento.

Detta altrimenti: il giocatore è il buono della situazione, lo sarà dall'inizio alla fine, e non potrete deviare dalla trama pre-confezionata in alcun modo. Solo in un'unica missione secondaria, alla fine, mi si è presentata la possibilità di mentire (probabilmente salvando la vita a un ubriacone) o dire la verità, ma questa è stata la sola e unica scelta multipla dell'intero gioco, senza per altro conseguenze apprezzabili sul resto della vicenda.

Diablo è sempre stato così, direte voi, ma è un crimine pretendere, nel 2023, che un gioco abbia più profondità, più livelli narrativi, più storie da raccontare? Non dico una cosa alla Baldur's Gate 3, ma qui siamo proprio agli antipodi. E non ditemi che Diablo punta poco sulla storia, perché non è così! Anzi, da una parte Blizzard vuole calarti nei panni di personaggi molto diversi tra loro, ma dall'altra alla fine li rende tutti uguali.

Mi è tornato alla mente Hogwarts Legacy, altro titolo ancora più ruolistico, dove nuovamente non siamo così protagonisti della storia come mi sarebbe piaciuto. E sono arrivato alla fine di Diablo 4 anche con questa recondita speranza, per poi rimanere ancora più deluso. Proprio nelle fasi finali infatti il giocatore deve fare una scelta importante, glielo dice chiaramente anche uno degli altri personaggi; e invece che fa? Delega tutto a una comprimaria: "dedici tu, mi fido del tuo giudizio, non del mio", le dirà il vostro personaggio, mentre voi probabilmente avreste voluto fare tutt'altro. E sorvoliamo su come poi si comporterà proprio lei nel finale.

E poi diciamocelo: il livello di sfida andrebbe rivisto profondamente. Facendo qualche missione secondaria la trama scorre via troppo facilmente. E se da una parte è vero che poi, una volta finito tutto, potete elevare il livello del mondo, dall'altra questo passaggio "a interruttore" è poco gratificante.

Un attimo prima è tutto troppo facile, un attimo dopo troppo difficile. Che fin ha fatto un po' di sana progressione? E quel cavolo di inventario così piccolo mi fa venire un nervoso! Ma ti pare che nel mezzo di un dungeon devo teletrasportarmi 2-3 volte in città per svuotare le tasche? E quel nuovo oggetto unico sarà davvero migliore del precedente? Guarda quante statistiche ci sono! Dovrei fare un foglio Excel per confrontare tutti i dati e capirci qualcosa...

Scusate, l'articolo finisce qui, ho da fare. E sto parlando di lavoro, non certo di Diablo 4. Forse.