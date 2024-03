Riconoscerete sicuro questa voce che parla di Dragon's Dogma 2

È la voce di Paolo Marchese a dare anima ed atmosfera al trailer di lancio di Dragon's Dogma 2, l'ultima fatica di Capcom della quale vi abbiamo parlato nel nostro approfondimento, curato da Lorenzo. È un filmato molto evocativo, che punta i riflettori sulle caratteristiche principali del gioco, descritte appunto da uno dei più grandi doppiatori italiani.

Per chi non conoscesse il gioco, seguito di un primo capitolo accolto calorosamente dalla critica, si tratta di un'avventura che porta il fantasy alla sua massima espressione: rifresca l'open world dando valore al viaggio in sé, poiché dovrete ingegnarvi nel raggiungere il punto della missione senza l'aiuto di segnalini, strade predefinite e sequenze pre-calcolate. Sì, perché in Dragon's Dogma 2 tutto è imprevedibile: dall'apparizione di enormi mostri, ai fenomeni atmosferici e catastrofici, il gioco ingloba una serie di variabili per rendere il mondo vivo per davvero, differente da giocatore a giocatore.