Non ne avete abbastanza di Elden Ring?

L'espansione "Shadow of the Erdtree"

E poi, ecco arrivare "Shadow of the Erdtree". All'annuncio dell'espansione non ho provato nulla. Un vuoto. Non che non fossi felice: diciamo che lo ero per gli altri a cui Elden Ring è piaciuto così tanto da volerne ancora.

Ma l'idea di dovermi calare nuovamente in un mondo così ostile per fare i conti con un bilanciamento ballerino ed una difficoltà frustrante, be', come dire, "grazie, ma no grazie". Ero solo curioso di una cosa: e se questa espansione ritornasse alla bellezza di quelle prime ore? Di quelle prime dieci ore ricche di magia e scoperta? Senza giri di parole, la risposta è no. O, meglio, ovviamente no.

Shadow of the Erdtree è un contenuto pensato per chi ha divorato Elden Ring. Come giusto che sia, ovvio. Pensate che solo per accedervi è necessario battere due boss del gioco originale, Radahn e Mogh, che di fatto sono opzionali, il secondo più del primo, visto che non è così scontato incontrarlo mentre si procede nell'avventura principale. Quindi sì, senza averli sconfitti non potrete entrare nel Regno delle Ombre per affrontare l'espansione: una barriera d'ingresso non da poco, che non tradisce la natura aggressiva dei prodotti From Software.

Il bello però deve ancora venire. L'espansione è difficile, ma così difficile, che è stata vittima di review bombing (pioggia di recensioni negative su Steam) da parte dell'utenza. Non stiamo parlando di gente che "non sa giocare", ma di scelte di design studiate apposta perché dobbiate morire, morire e morire ancora prima di poter avere un minimo di strumento per poter lottare contro le avversità.

È un contenuto avanzato, quindi è normale che debba essere impegnativo, ma voi non avete idea di cosa vi aspetta - o forse sì, se la steste già giocando: boss con animazioni fulminee, talmente veloci da essere impossibili, o quasi, da leggere e contrastare (se non dopo essere morti diverse volte), insieme ad attacchi con raggi d'azione ampissimi, più ampi di quello che la normalità dovrebbe imporre, che causano danni enormi, a prescindere dal vostro livello.

From Software in qualche modo è corsa ai ripari, pubblicando un aggiornamento che ricalibra la difficoltà dei nemici, perché ritenuta troppo alta dalla stragrande maggioranza dell'utenza.

Ecco, c'è una linea sottile che separa un gioco dall'essere impegnativo e difficile, all'essere gratuitamente difficile e punitivo. E sembra che stavolta si sia un attimo esagerato con gli artefatti costruiti apposta per farti morire.