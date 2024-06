F1 24 ha sollevato polemiche, gli sviluppatori provano a rispondere

Il rilascio del videogioco dedicato alla F1 24 è stato accolto con un misto di entusiasmo e delusione da parte dei fan della serie, un sentimento che denota tutte le problematiche di una formula, quella del rilascio annuale a prezzo pieno, a dir poco vetusta. Sia chiaro, non sono mancate delle novità di rilievo, come la realizzazione certosina dei circuiti di Silverstone e SPA, ma tutto sommato il pacchetto complessivo per quest'anno era più che mai identico al precedente capitolo, se non addirittura superfluo e dannoso per certi versi. Il problema segnalato a più riprese è stato quello relativo al motore fisico, che restituiva un sistema di guida ancorato al passato, non all'altezza delle tecnologie moderne, ritoccato nella maniera più pigra possibile. Tuttavia, gli sviluppatori hanno reagito prontamente, rilasciando una grossa patch che promette di migliorare notevolmente l'esperienza di gioco complessiva su tutte le piattaforme.

I miglioramenti della patch

La patch 1.3 introduce una serie di miglioramenti significativi, focalizzati principalmente sulle dinamiche di guida. Tra le modifiche apportate, spiccano gli aggiornamenti al modello delle gomme, che ora rispondono in modo più realistico ai cambiamenti repentini di angolo di slittamento e alla temperatura elevata. Inoltre, sono state apportate correzioni e aggiustamenti al controllo dell'ABS, al controllo di trazione e ai comandi del gamepad per adattarli al nuovo modello di gomme. Un altro aspetto cruciale affrontato dalla patch è l'ottimizzazione delle prestazioni delle monoposto, con aggiornamenti dei rapporti di marcia basati sui dati delle gare del 2024 e modifiche alla cinematica della sospensione per riflettere il design delle vetture di quest'anno. Questi aggiornamenti sono progettati per offrire una guida più fluida e realistica, sia per i giocatori che utilizzano il volante, che per coloro che giocano con il gamepad. Si passa poi all'intelligenza artificiale, dove gli avversari controllati dalla CPU sono stati ritoccati per adattarsi alle modifiche della dinamica di guida, garantendo una sfida più equilibrata e coinvolgente, soprattutto durante le gare in modalità Carriera. Oltre alle migliorie alla guida e all'IA, la patch affronta anche una serie di problemi minori e introduce incrementi grafici, sonori e di stabilità complessiva.

Cosa offre il gioco

Mettendo un attimo da parte la patch, cosa offre F1 24 ai possibili acquirenti? A riguardo delle novità gameplay abbiamo già fatto cenno. Ci sono, a corredo di questo articolo, un bel po' di novità introdotte con la patch v.1.3 che potrebbero modificare sostanzialmente l'esperienza di guida. Quello che potremmo definire il fiore all'occhiello è senza dubbio la Modalità Carriera Pilota, quella che permette di calarsi nei panni di uno degli attuali piloti di Formula 1. L'obiettivo è quello, nel corso della carriera, di migliorare le statistiche, la reputazione e, ovviamente, scalare la classifica. Si potrà anche impersonare icone leggendarie del mondo della F1! Nulla vieta di creare un pilota esordiente per farlo diventare il più forte di tutti, con un sistema di rivalità multistagione, stipula dei contratti e tanto altro. È senza dubbio la modalità che maggiormente contribuisce alla rigiocabilità del titolo. C'è poi Carriera Sfide, che permette di vivere la stagione F1 con una modalità competitiva a episodi, con sfide ed eventi unici. L'obiettivo è anche quello di ottenere i punteggi migliori per confrontarli con quelli della community. E tramite i social media del gioco si potrà votare per decidere quali saranno i prossimi episodi. C'è anche Carriera Scuderia, che permette di creare e gestire la scuderia dei propri sogni. Tutto questo ovviamente è a corredo delle modalità di corsa classiche e del multiplayer multipiattaforma. Insomma, di carne al fuoco ce n'è, e il team di sviluppo si sta dando da fare attivamente per migliorare il tutto. Ci sono comunque delle considerazioni da fare.

Adesso vale la pena?

Sebbene il lancio iniziale di F1 24 abbia deluso le aspettative, l'intervento degli sviluppatori con questa patch dimostra un impegno tangibile nel migliorare l'esperienza di gioco. Tuttavia, va sottolineato che la necessità di rilasciare una patch così sostanziosa dopo circa una settimana dal lancio solleva interrogativi sul modello di sviluppo dei videogiochi sportivi annuali e sulla attenzione dei controlli qualità effettuati prima della pubblicazione. È evidente che c'è bisogno di una riflessione approfondita sul modo in cui i giochi sportivi sono sviluppati e distribuiti, anche e soprattutto in virtù di un'offerta, quella di quest'anno, davvero esigua in termini di novità. Che poi F1 24 sia ora il miglior gioco di F1 attualmente in commercio non ci piove, ma quest'anno più che mai lo si dice con un po' d'amaro nel cuore, la stessa che provavamo con EA SPORTS FC 24 lo scorso anno: troppo facile dire che sei il migliore quando sei praticamente l'unico. Vi ricordiamo che F1 24 è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

NOTE SULLA PATCH (V1.3) MIGLIORAMENTI ALLA GUIDA Corretta la risposta del modello delle gomme ai cambiamenti rapidi nell'angolo/rapporto di slittamento

Regolate le curve di slittamento per far sì che gli effetti di decadimento dopo il picco, di sensibilità del carico e di campanatura funzionassero a dovere dopo la correzione della risposta allo slittamento

Regolazioni del modello termico delle gomme per il comportamento alle alte temperature

L'ABS, il controllo trazione e i comandi del controller sono stati ottimizzati per adattarsi al nuovo modello delle gomme

Migliorato il bilanciamento della power unit in 7ª e 8ª marcia

Aggiornati i rapporti di trasmissione ai dati di gara del 2024

Aggiornata la cinematica delle sospensioni per rispecchiare i modelli delle auto del 2024

Regolate le prestazioni di diverse scuderie per adeguarle ai risultati e ai cambiamenti osservati nella stagione 2024 fino alla fine del GP di Monaco

Correzione del bug dell'ERS per la coppia MGU-K e nuova calibrazione del consumo energetico in modalità hot lap su tutte le piste GENERALE Tutte le classifiche delle vetture della F1 2024 sono state eliminate in concomitanza con l'aggiornamento alla guida

Ora è possibile aggiungere trofei alla bacheca dei trofei

Risolto un problema per cui, in determinate circostanze, non era possibile sbloccare l'obiettivo/trofeo "Relazioni solide"

La batteria dell'ERS non si scarica più una volta raggiunto il limite di utilizzo per giro

Aggiunta la possibilità di passare direttamente da un fornitore di obiettivi all'altro in F1 World

Migliorati i modificatori e gli obiettivi della carta potenziamento di F1 World CARRIERA Le auto gestite dall'IA nella modalità Carriera hanno maggiori probabilità di riscontrare guasti e malfunzionamenti dei componenti durante una gara

Risolto il problema per cui, a volte, le trattative per i contratti si bloccavano o venivano saltate nella Carriera a due

Risolto un problema per cui era possibile il verificarsi di una desincronizzazione quando entrambi gli utenti riavviavano la partita nella Carriera a due

Risolto un raro problema nella Carriera a due che poteva causare l'aggiunta di un nome pilota errato

Dopo il ritiro da una gara al primo giro, la statistica del ritmo dell'utente non aumenterà ulteriormente

Risolto un raro problema per cui gli specialisti potevano diventare erroneamente non disponibili nella Carriera pilota

Quando si confrontano i piloti tra stagioni successive della Carriera, tutti i piloti appariranno nella scuderia corretta

Migliorato il filmato Introduzione agente GRAFICA/VISUALE Migliorata la qualità dei riflessi in ray tracing

Risolto il problema per cui gli obiettivi dinamici avevano occasionalmente una scadenza oltre l'ultimo giro di gara

Una volta assegnato un obiettivo dinamico, la pagina pertinente del DMF si aprirà automaticamente se disponibile

La schermata Copia livrea ora mostra i colori corretti

Accedendo al negozio di vestiti casual nella Carriera pilota, ora verrà visualizzato il modello corretto del pilota personalizzato

Risolto un raro evento in cui l'utente poteva usare il Flashback dopo un danno fatale, vedendo tutti i settori della pista in rosso

Miglioramenti grafici ad alcuni veicoli della F1 24 e F2 23

Aggiunte altre particelle di fibra di carbonio durante le collisioni nei replay

Miglioramenti della visuale del Replay su diversi tracciati

Miglioramenti ai filmati della visuale Safety car su diversi tracciati AUDIO Risolto un problema in varie lingue con le battute dell'ingegnere di gara per i pit stop

I commentatori in alcune lingue non resteranno più occasionalmente in silenzio dopo una gara

Rimossi alcuni elementi audio errati dell'ingegnere che potevano essere riprodotti durante un filmato Safety car MULTIPLAYER Aggiunta una correzione per assicurare che i modificatori Abilità di F1 World abbiano la durata corretta per gli utenti con connessione debole nelle gare multiplayer

Le bandiere gialle sono ora visibili per gli spettatori ritirati SISTEMA DI GUIDA (ALTRO) Eliminato l'aumento marginale della velocità quando si guida parzialmente sull'erba

Apportata una correzione per evitare il surriscaldamento estremo delle gomme in determinate condizioni VARIE Ora le opzioni UDP sono limitate a 60Hz. Chiunque utilizzasse un valore più elevato in passato dovrà riportarlo a 60 Hz

Aggiunto il supporto per Asetek Invicta™ Direct Drive Wheelbase

Aggiunti alcuni oggetti extra per la personalizzazione dell'abbigliamento casual

Apportati vari miglioramenti all'interfaccia utente in molte aree del gioco

Miglioramenti generali della stabilità.

Varie piccole correzioni.

