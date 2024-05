Altro che Assassin's Creed Shadows, giocatevi Ghost of Tsushima su PC, che è anche ottimizzato da Dio!

Il canto del cigno di PS4: Ghost of Tsushima è stata l'ultima, grande espansione della precedente generazione di console PlayStation. Ammetto, senza troppi di giri di parole, che è stata forse tra le mie esperienze preferite legate appunto alla scorsa generazione, pur riconoscendone i difetti, se così si possono definire. Si tratta di un titolo sicuramente derivativo, viste le sue meccaniche ispirate a tanti action RPG che lo hanno preceduto e vista anche la semplicità di alcuni frangenti di gioco (come tutta la gestione delle dinamiche stealth). Ciò nonostante, l'incredibile scenario di gioco, unito ad alcune chicche relative all'interfaccia, ai combattimenti epici e al fascino del Giappone feudale, lo rendono un gioco facile da amare, in cui perdersi con passione soprattutto se reduci da un bel binge-watch di Shogun su Disney+. Le oltre 10 milioni di copie vendute dovrebbero in parte confermare quanto vi ho detto, e il suo sbarco su PC potrebbe seriamente proiettarlo nell'olimpo delle esclusive (ex esclusive, per la precisione) PlayStation più vendute di sempre.

E in questo caso si evitano anche tutte le polemiche su cui Ubisoft ha deciso di danzare presentando un nuovo capitolo di Assassin's Creed dove i protagonisti sono un samurai africano e una ninja. L'opera di Sucker Punch all'epoca fu molto amata anche in Giappone, cosa su cui il gioco Ubisoft difficilmente potrà contare. Detto questo, come si comporta Ghost of Tsushima su PC? Dannatamente bene.