Il gioco con il miglior tutorial di sempre

La scena probabilmente vi sarà familiare se siete videogiocatori. Iniziate un nuovo titolo, magari uno che avete atteso a lungo: lo avviate, lo configurate, vi assicurate magari che il controller sia carico, che la poltrona sia comoda, le bibite in frigo, la casa vuota e silenziosa, e vi immergete in una nuova avventura. Peccato che, prima di iniziarla davvero questa avventura, passerà almeno un'altra ora, nella quale verrete guidati attraverso le dinamiche fondamentali del gioco, perché è sempre necessario che qualcuno vi spieghi che con WASD / stick analogici vi muovete, e quali tasti sono associati ai principali controlli.

Spesso tutto ciò si traduce nel protagonista che si muove, salta, sprinta, attacca e compie altre azioni come se le facesse per la prima volta in vita sua, non senza un certo imbarazzo, sia da parte sua che da parte del videogiocatore stesso, che ogni volta viene educato come se non avesse mai preso in mano un gamepad in vita sua.

E poi arriva Spider-Man 2...

Avviso: nel seguito trovate lievi spoiler sui primi minuti di gioco.