Il mio GOTY 2023 di Xbox arriva su PS5: chi non lo gioca è un tacchino!

Il videogioco fece parlare di sé non solo per le sue effettive qualità, ma anche per le modalità di rilascio, poiché fu pubblicato contestualmente all'annuncio e direttamente su Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi, cosa che gli ha conferito una forza sovrumana nella percezione del pubblico. Fa quindi piacere la notizia sull'uscita di Hi-Fi Rush anche su PS5 , a poco più di un anno dal debutto su Xbox e PC.

Quanto è bello Hi-Fi Rush ? Ricordo ancora la bella sensazione vissuta lo scorso anno quando, all'evento streaming "Developer Direct" di Xbox , Microsoft rivelò totalmente a sorpresa questo titolo firmato da Bethesda e Tango Gameworks , gli autori di Ghostwire: Tokyo e The Evil Within .

Cosa rappresenta questo per Xbox?

Chiaramente questo fa pensare ad un abbandono progressivo dell'hardware da parte di Microsoft per una concentrazione totale su abbonamenti e sui giochi rilasciati su più piattaforme possibili . È ancora troppo presto per dirlo, ma è lecito chiederselo. Ciò che è noto è che gli utenti di PlayStation e Nintendo Switch sono più propensi all'acquisto di un prodotto, laddove Xbox, con il suo eccezionale Game Pass, ha drasticamente ridotto l'abitudine dei giocatori a comprare i titoli a prezzo pieno.

La nuova direzione ha un obiettivo duplice, cioè quello di incrementare le vendite di prodotti che hanno già dato il loro massimo su Xbox, e quello di ringalluzzire e rimpolpare la comunità nei videogiochi online di Microsoft, come appunto l'apprezzatissimo Sea of Thieves , che basa l'essenza stessa sulla presenza di giocatori: tra l'altro, l'arrivo del titolo piratesco su PS5 è fissato per il 30 aprile 2024.

Le qualità di Hi-Fi Rush

È riduttivo dirvi quanto io abbia amato Hi-Fi Rush e quanto ve lo consigli: la storia, i combattimenti, la grafica, il videogioco sprizza personalità da tutti i pori ed è un piacere da vedere in azione. Vanta uno stile assolutamente unico, un cel shading di altissima qualità che sembra davvero di star guardando un cartone animato pre-rendirizzato, pur essendo tutto in motore di gioco. L'effetto è simile a quanto visto in Dragon Ball FighterZ, da cui prende ispirazione in maniera evidente per molte soluzioni di animazione, ma su una scala ancora più grande, essendo molto incentrato sul racconto.

La storia poi è davvero ben narrata, con il protagonista, Chai, che desidera diventare una rockstar. Peccato abbia un problema ad un braccio che gli impedisce di diventarlo, motivo per il quale decide di affidarsi ad una multinazionale che produce protesi robotiche per ovviare alla disabilità: purtroppo nell'operazione qualcosa va storto e i robot fondono un lettore musicale con il suo cuore, cosa che trasforma il nostro eroe in un abile combattente in grado di percepire qualsiasi beat nel mondo.

Come se non bastasse, a causa dell'errore, l'azienda vuole "catturarlo", quindi starà a voi fuggire e scoprire cosa si cela davvero dietro questa società.

Il gioco si configura come un'avventura in terza persona basata su un flusso d'azione ritmica nella quale si combatte contro i robot nemici seguendo il tempo di musica: le combo, se eseguite ascoltando i beat, saranno più devastanti e spettacolari. L'azione però è molto varia fin dalle prime battute, densa di filmati di qualità eccezionale e sezioni platform semplici ma efficaci: il tutto è poi doppiato completamente in italiano, il che aumenta notevolmente la portata ed il coinvolgimento della produzione.

La versione PS5 di Hi-Fi Rush non ha differenze rispetto a quella Xbox Series X, quindi non aspettatevi vere e proprie novità. Il pacchetto, tuttavia, arriva completo, include l'aggiornamento "Sfida Arcade" pubblicato la scorsa estate, il quale offre ulteriori modalità per aumentare la già buona longevità del titolo, che viene venduto a prezzo budget, solo 29,99€ nei relativi store digitali, con l'edizione PS5 disponibile a partire da domani, 19 marzo 2024.

Di conseguenza, sono felice che Hi-Fi Rush sia arrivato anche sulla console Sony, in maniera tale che più persone possano mettere le mani su questa avventura così bella da avermi rapito il cuore lo scorso anno. E sapete? Quasi quasi me lo faccio rapire anche quest'anno.