Il port PC di Horizon Forbidden West a cura di Nixxes Software , la divisione che si è occupata della stragrande maggioranza delle versioni Windows delle esclusive PlayStation, va alla grande . E non c'è bisogno di leggerlo dalla stampa specializzata: basta fare un giro su Steam per leggere solo recensioni entusiaste . E badate bene, le recensioni non sono entusiaste per il gioco in sé, che aveva già dato prova della sua bontà poco più di un paio di anni fa su PlayStation. No, si fa esplicito riferimento alla qualità del port, alla scalabilità delle sue impostazioni e in generale all'ottimizzazione che regna sovrana.

Nel nostro caso specifico lo abbiamo provato su un laptop Acer Predator 18 dotato di Intel i9-13900HX e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 , praticamente un "overkill" per qualsiasi gioco attuale. Ci mancherebbe altro che non giri magnificamente su una macchina del genere, ma sono le testimonianze degli utenti che danno ulteriore valore al lavoro di Nixxes: c'è infatti chi lo sta giocando con una gloriosa GTX 1080 riuscendo con le giuste impostazioni a giocare tra i 50 e i 60 frame al secondo!

Le impostazioni per le schede NVIDIA

La prima è NVIDIA Reflex . Horizon Forbidden West non è certo uno sparatutto, ma è comunque un gioco di azione che, a livelli alti di difficoltà, richiede una discreta dose di riflessi . Con NVIDIA Reflex attivo potete di fatto ridurre la latenza del sistema, soprattutto se potete contare anche su un monitor G-SYNC e periferiche di gioco compatibili con NVIDIA Reflex. È pur vero che, almeno per come la vediamo noi, Horizon dà il meglio di sé con un bel DualSense. I comandi sono ottimizzati per il controller di Sony, e certe concatenazioni di pulsanti funzionano bene proprio perché sono stati progettati con in mente il pad PlayStation. In ogni caso, addio input lag, anche usando il Frame Generation.

C'è poi la Super Resolution, il DLSS 2, usabile su schede video NVIDIA della serie RTX. Torna molto utile per aumentare ulteriormente il frame rate, a discapito però della qualità dell'immagine.

Va infatti usato con "saggezza": se avete a disposizione GPU della serie RTX 40 può benissimo essere sufficiente sfruttarlo in modalità Bilanciato o Qualità per vedere comunque un aumento di prestazioni senza sacrificare troppo la qualità dell'immagine. Meno potente è la vostra GPU e più potete calcare la mano. Dulcis in fundo, c'è anche il Frame Generation, il DLSS 3, che aiuta il gioco generando dei frame aggiuntivi da zero migliorando le performance senza influire sulla qualità dell'immagine. Giusto per farci un'idea, sul Predator 18 dotato di RTX 4080 su cui abbiamo svolto i test, il gioco riprodotto in QHD (2.560 x 1.440 pixel) con dettagli Super (il massimo consentito) con Frame Generation attivo viene riprodotto con questo frame rate medio misurato tramite NVIDIA FrameView:

Super Resolution e Frame Generation OFF: 65 fps

Super Resolution OFF: 99 fps

Super Resolution Qualità: 110 fps

Super Resolution Bilanciato: 125 fps

Super Resolution Prestazioni: 150 fps

Super Resolution Prestazioni Ultra: 160 fps

Da notare come già con la modalità Qualità del DLSS 2 si ha un ottimo boost, e anzi, come in casi come questi non ce ne sia nemmeno bisogno, visto che il Frame Generation fa già tanto per migliorare le performance.

E qui siamo nell'ambito dei laptop gaming: su un PC desktop dotato di RTX 4080 questi discorsi li faremmo a risoluzione più alta. Giusto per farvi un'idea di quanto sia scalabile il port, ecco tutte le impostazioni grafiche a disposizione degli utenti. Gli screenshot fanno riferimento alle impostazioni presenti nel launcher, ma le ritrovate tutte anche in gioco. Anzi, il bello di regolarle in gioco è che vedete gli effetti in tempo reale.