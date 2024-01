In difesa di Starfield: le (false) aspettative gli hanno rovinato la reputazione

Per questo ho deciso di scrivere questo articolo " in difesa " di Starfield, per capire insieme il merito delle critiche e tentare di discutere con razionalità sullo stato del gioco. Questa discussione mi sembra importante non solo nei confronti di Starfield, ma dell'intera industria dei videogiochi, di cui parlerò ampiamente per dare la giusta collocazione al titolo di Bethesda.

Ho avuto l'occasione di giocare a Starfield prima ancora dell'uscita ufficiale, per realizzare la recensione che trovate a questo indirizzo e che v'invito a leggere, soprattutto per capire meglio il senso di quello che troverete nelle prossime sezioni. Nei mesi scorsi ho seguito con attenzione gli sviluppi del gioco e le reazioni dei giocatori, cercando di volta in volta d'inserire la discussione su Starfield nel contesto generale del mondo videoludico che c'era in quel determinato momento.

Si è parlato tanto di Starfield e tanto si continua a dire negli ultimi giorni. Il gioco di Bethesda è stato sicuramente uno dei più attesi (e poi discussi) del 2023, ed è molto probabile che lo sarà ancora anche per questo e per i prossimi anni.

Le critiche

Quest'ultima in particolare ha deluso tantissimo la maggior parte dei fan del gioco, che si aspettavano di poter viaggiare tra i sistemi solari senza soluzione di continuità (e senza caricamenti), avvicinandosi ai pianeti e atterrando direttamente sulla superficie. Purtroppo (e sottolineo purtroppo) non è andata così: per muoversi nell'universo di Starfield è obbligatorio usare il viaggio rapido , aprendo la mappa e selezionando la destinazione.

Per il primo tipo possiamo citare grandi classici del mondo Bethesda: i continui caricamenti per ogni cambio di ambientazioni, il gameplay non innovativo , la complessità di gestione dell'inventario. Per Starfield nello specifico ci sono state critiche anche relative al gunplay e alla meccanica del viaggio rapido.

Partiamo da un dato di fatto: Starfield non è un capolavoro e ha molti punti di criticità. Sono stato tra i primi ad ammetterlo e a scriverlo nella mia recensione , pubblicata prima ancora del day one ufficiale del gioco.

Non è un caso che la media delle recensioni di Steam sia scesa sempre di più negli ultimi mesi, arrivando addirittura ad una valutazione " perlopiù negativa " per le recensioni più recenti.

Per la seconda categoria delle critiche c'è l'imbarazzo della scelta. In molti hanno lamentato l'assoluta mancanza di punti d'interesse sui pianeti esplorabili, la poca varietà di edifici e zone interattive, la scarsa vitalità delle città sui pianeti principali. Anche le quest principali e secondarie sono state oggetto di attacchi insistiti, soprattutto per la poca coerenza generale tra le azioni del giocatore e i rapporti con le diverse fazioni presenti nel gioco.

C'è però una critica che tuttora risuona – soprattutto sui social – e sembra creata ad arte per mettere in cattiva luce il gioco: " Starfield ha venduto pochissimo, non ci ha giocato nessuno ". Se le altre problematiche possono dipendere dalla personale interpretazione del giocatore o dai suoi specifici gusti in termini di gameplay, questa è una questione di pura matematica, che affronteremo nelle prossime sezioni.

Il contesto generale

Se il gameplay di Starfield non è molto innovativo, cosa si dovrebbe dire per titoli come Marvel's Spider-Man 2 e Resident Evil 4 ? E lo stesso vale anche per i giochi Nintendo come Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , che hanno ripreso i precedenti capitoli aggiungendo qualche meccanica in più, ma senza cambiare molto della formula alla base.

Il problema è che, in tutto questo, l'innovazione non è mai stata il punto focale dell'industria. Anzi, a ben vedere, quasi tutte le software house più importanti hanno deciso di andare sul sicuro . Pensate che tutti i giochi nominati per la vittoria del premio "gioco dell'anno" alla cerimonia dei The Game Awards 2023 sono sequel o remake di saghe già molto famose in precedenza.

Per rispondere alle critiche rivolte a Starfield, bisogna prima inserirlo nel contesto attuale del mondo videoludico, confrontandolo con alcuni dei giochi più popolari tra quelli più recenti. Il 2023 è stato infatti un anno molto ricco per gli appassionati di videogiochi, con una gran mole di titoli che si sono contesi vendite e attenzioni da parte di critica e pubblico.

Se non può essere considerato più innovativo degli altri, di certo non lo è meno.

Anche guardando la classifica dei giochi più venduti dell'anno , ai primi posti si trovano prodotti che non sono certo definibili come innovativi: parliamo di Hogwarts Legacy , Call of Duty: Modern Warfare III , EA Sports FC 24 , Diablo IV . Vi ricordate una sola innovazione contenuta in uno di questi titoli?

Le aspettative

L'uscita di Baldur's Gate 3 ha preceduto di poco quella di Starfield ed ha contribuito, molto probabilmente, a mettere ancora più in cattiva luce il GDR di Bethesda. Reggere il confronto con un capolavoro non è facile quando sei uno dei giochi più attesi dell'anno e non riesci a proporre la stessa qualità complessiva. Il disastro era prevedibile, ma anche in questo caso la cattiveria degli utenti è stata molto più ampia di quanto mi sarei immaginato.

Il problema delle aspettative del pubblico si è fatto sempre più centrale nel giudizio dato ai prodotti multimediali, siano essi film, serie TV, libri, canzoni o videogiochi.

A volte sembra che i prodotti d'intrattenimento debbano rischiare il meno possibile, limitarsi a fare puro e semplice fan service; se tentano una strada diversa vengono spesso stroncati senza pietà.

Per fortuna non è così, o almeno non lo è per categorie che sono meno soggette alle logiche del mercato, come quella dei giochi indie. Se volete un po' di vera innovazione, o almeno qualcosa di diverso dal solito, dovete provare titoli come Cocoon, Dave the Diver e Humanity, giusto per citarne tre usciti nel 2023.

Starfield sta soffrendo tantissimo del problema delle aspettative, per colpe che probabilmente non sono neanche sue. Todd Howard, game director del gioco, ha parlato molto negli anni che hanno preceduto il lancio, descrivendolo sempre come un titolo "grande" e molto ambizioso, ma senza mai dire che sarebbe stato un gioco rivoluzionario o innovativo. Una delle poche volte che ha parlato di innovazione lo ha fatto limitatamente alla meccanica del new game plus, che però è effettivamente una caratteristica nuova e molto interessante.

Bethesda sapeva quello che stava facendo e lo ha più volte ribadito, durante le presentazioni e prima del lancio dei trailer. Lo stesso Todd Howard ha addirittura espresso dubbi sul gradimento di alcuni elementi del gioco, come ad esempio l'esplorazione dei pianeti.

Nonostante questo, il pubblico si è lasciato trascinare dall'hype, ha iniziato a pensare che Starfield potesse essere una vera rivoluzione nel panorama videoludico. Credo che alcuni fan più sfegatati si siano addirittura auto-convinti di vedere nei trailer meccaniche di gameplay che nel gioco non sarebbero mai potute essere implementate. Ed è normale che poi siano rimasti delusi.