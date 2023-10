Just Dance 2024 si chiama solo Just Dance. E ha senso!

Just Dance 2024 si chiama solo Just Dance : una volta installato sulla propria console, la dashboard lo intitola, appunto, solo "Just Dance". Il motivo? Anche il titolo di ballo firmato Ubisoft sembra voler diventare una "piattaforma", sulla falsa riga di Forza Motorsport o eFootball . E sia chiaro, ha senso, perché ormai Just Dance è perfetto così: nei 14 anni in cui ha macinato milioni su milioni di copie, l'indovinatissima formula non è mai cambiata. Quindi perché sviluppare nuovi titoli, se puoi solo aggiornarli ?

Squadra che vince non si cambia

Se Unlimited conteneva più di 700 canzoni, Just Dance+ ne include "solo" oltre 300 , ma la qualità delle coreografie, a livello visivo, ha subito un netto miglioramento. In più, Ubisoft ha stravolto la struttura del gioco sposando un'impalcatura live-service pura, con contenuti aggiunti settimanalmente, come playlist extra e avatar per personalizzare l'aspetto dei giocatori.

Parlavo dunque di piattaforma: sì, Just Dance 2024 lo si può acquistare ancora in negozio, ma all'interno, quest'anno, non troverete alcun disco, bensì un codice che vi permette di riscattare i brani dell'edizione 2024. Dopodiché, per accedere alla reale offerta contenutistica, dovrete attivare Just Dance+ . In buona sostanza si tratta di una sottoscrizione introdotta nel capitolo 2023 che sostituisce l'abbonamento Just Dance Unlimited , presente fino al 2022 .

Abbonarsi è un imperativo

La presenza del Just Dance+ è importante, perché in questo modo Just Dance diventa una piccola enciclopedia in continua crescita della musica pop, dance e non solo. Le cifre dell'abbonamento poi sono abbordabili e volendo basta dividere con la propria cricca di amici per abbassare il peso della spesa.

Nel dettaglio:

1 mese = 4,99€

3 mesi = 9,99€

12 mesi = 24,99€

Il passo finale che lo renderebbe una piattaforma sarebbe quello di rilasciare un'app cross-play gratuita dalle console, ed in parte Ubisoft l'ha fatto. Just Dance 2024 è scaricabile in versione dimostrativa da tutti gli store, cosa che dà accesso ad un paio di brani gratuiti, ma l'app non consente di sottoscrivere Just Dance+, se non dopo aver acquistato Just Dance 2024. In più, pur essendo cross-play, con tanto di condivisione dei progressi grazie all'account Ubisoft, il gioco e l'abbonamento non sono condivisibili di console in console.

Just Dance 2024 è chiaramente un live-service che si trova in un limbo: da una parte vuole continuare a vendere i brani della nuova batteria a 59,99€, per poi invitare l'utenza a sottoscrivere Just Dance+, dall'altra sembra voler trasformarsi esclusivamente in un servizio ad abbonamento. È bello poter scegliere, ma in realtà non esiste una vera e propria possibilità di scelta, perché non solo Just Dance+ è continuamente pubblicizzato nei menù, nella home, persino tra una traccia e l'altra, ma l'abbonamento è di vitale importanza per godersi a pieno l'esperienza.

L'edizione 2024 include 40 brani (alcuni a doppione, poiché presenti in una seconda versione "Extreme") e, sebbene ci siano delle coreografie molto divertenti, come quella di "Butter" dei BTS e "I Wanna Dance With Somebody" di Whitney Houston, alla fine dei loro balli il gioco vi proporrà delle tracce di Just Dance+ e i vostri amici vi chiederanno inevitabilmente di attivare l'abbonamento per poterle ballare.