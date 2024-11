Lettore disco per PS5 (Slim e Pro) disponibile: non regalate soldi agli scalper

Chi non segue attivamente il mondo delle console potrebbe non essersi accorto di qual è uno dei prodotti più cercati del momento. Si tratta del lettore disco per PS5, ovvero quell'accessorio che permette alle PS5 senza un lettore ottico di leggere i dischi per PS5 e PS4.

Sony lo chiama Unità disco per console PS5® edizione digitale ma la verità è che questo componente, nato originariamente per aggiungere il supporto ai dischi alla edizione digitale (la Slim), è adesso molto ricercato anche da chi sta comprando PS5 Pro (qui la nostra recensione). La console più potente di Sony infatti ha perso il supporto al disco.

Poiché il target di PS5 Pro è principalmente chi già aveva una PS5 e vuole la versione più potente è chiaro che la corsa all'accessorio del lettore disco è scattata immediatamente, per far sì che la propria collezione fisica non diventasse un soprammobile. Un accessorio prima considerato da pochi è quindi diventato introvabile, riempiendo i siti di usato con prezzo che superano spesso i 200€, per un prodotto che di listino costa 119,99€.

Comunque non poco.