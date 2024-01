Non fatevi sfuggire il nuovo regalo dell'Epic Games Store: 60 euro risparmiati e un giocone gratis per voi!

I videogiochi ispirati ai personaggi Marvel sono sempre stati un po' un hit and miss, come del resto anche i numerosi film al riguardo, ma Guardians of the Galaxy è uno di quei rari esempi in cui tutto combacia, sia su pellicola che nel mondo videoludico.

Se non ci credete, andate a rileggere la nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy di un paio di anni fa, e scoprirete di avere per le mani un gioco con una signora trama, degna appunto di un film, e in grado di regalare anche diverse ore di puro divertimento, mentre a colpi di blaster vi farete largo tra orde di nemici diversi con Starlord e compagni.

Marvel's Guardians of the Galaxy è disponibile gratis, su Epic Games Store, fino all'11 gennaio 2024 alle ore 17: c'è tutto il tempo del mondo, ma fossimo in voi non aspetteremmo un secondo di più: risparmiate un bel po' di soldi e vi portate a casa un signor titolo per allietare quel poco che resta delle festività.