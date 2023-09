Mortal Kombat 1 è un bagno di sangue venuto da un'altra linea temporale

È giunto di nuovo il momento di parlare di Mortal Kombat, una saga che ormai ci tiene compagnia da oltre trent'anni, tra videogiochi, film e gadget di ogni tipo. E dire che all'inizio sembrava quasi che la sua violenza così fuori scala l'avrebbe portata al collasso, e invece è stato proprio il contrario. Del resto non è certo l'unico esempio in tal senso, ma forse è quello più longevo e di successo. Ed è così che con Mortal Kombat 1 tutto riparte... da zero! Liu Kang ha infatti creato una nuova linea temporale, dove i personaggi sono quelli di sempre, ma le loro storie sono diverse, e pertanto godibili anche da chi si accosti per la prima volta al franchise, senza bisogno di conoscenze pregresse. Indipendentemente da questo, il DNA della serie non cambia di una virgola, e anzi di sangue ne scorre sempre di più, anche prima delle famose fatality.

Mortal Kombat 1: un remake della storia

La modalità storia non è certo una novità nel mondo dei picchiaduro, ma quella di Mortal Kombat 1 è particolarmente ben fatta, sia a livello di trama, che dal punto di vista "registico". Senza troppi spoiler, il deus ex machina di tutto è Liu Kang, che dopo aver sconfitto Kronika è divenuto custode del tempo, ruolo al quale rinuncerà, ma non prima di aver creato una nuova linea temporale nella quale gli stregoni malvagi sono stati relegati in ruoli minori. O almeno così credeva Liu Kang, ma le cose ovviamente prenderanno una brutta piega... Avremo quindi modo di conoscere Raiden, Kung Lao, Scorpion, Sub Zero, Reptile, e tanti personaggi vecchi e nuovi, in una veste diversa e con poteri (lievemente) diversi, mentre cercheranno di capire cosa stia andando storto in quella che doveva essere una storia quasi "idilliaca", fatta sì di scontri, ma senza le minacce di stregoni quale Shang Tsung, che invece a sorpresa torna a tramare per rovesciare l'ordine immaginato da Liu Kang. La storia prosegue quindi con un sapiente mix di filmati e di scontri, con grande continuità tra gli uni e gli altri, permettendoci di impersonare via via personaggi diversi, man mano che la trame (e le trame) si dipana(no). Questo porterà inevitabilmente a trascurarne qualcuno (Johnny Cage ad esempio è presente dall'inizio alla fine, ma giocabile solo nelle prime fasi) a favore di altri, ma in ogni caso nelle altre modalità sarete voi a scegliere chi impersonare, e per lo scontro finale è concessa completa libertà di scelta tra tutti i personaggi (buoni o cattivi) presentati fino a quel momento. La trama di per sé non brillerà per i colpi di scena, ma la quantità di personaggi presenti e il continuo incalzare dell'azione la rendono molto godibile. È senz'altro il modo migliore per approcciarsi a Mortal Kombat 1, sopratutto per chi fosse a digiuno con le puntate precedenti, prima di gettarsi nelle altre modalità.

Il roster dei personaggi

Quelli che vedete qui sopra sono tutti i personaggi presenti durante la storia di MK1 (ne giocherete la maggior parte, ma non tutti tutti), ma non significa che il roster completo sia limitato soltanto a loro. Gli affezionati della saga avranno senz'altro riconosciuto i volti di Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Reiko, Shang Tsung e Nitara, ma con il passare del tempo ne saranno aggiunti di nuovi. Tra i nomi illustri a venire abbiamo Patriota di The Boys, Peacemaker di Suicide Squad, e Omni-Man di Invincible, ed è quindi chiaro che il target sia quanto più vario possibile, per far combattere a fianco dei personaggi più celebri della serie anche nuovi lottatori inediti, ma comunque ben noti al grande pubblico. Le mosse a disposizione sono come sempre tantissime, e richiamabili a schermo in modo da potervi destreggiare tra una combinazione e l'altra. Un prima schermata vi mostrerà alcune mosse peculiari di quel personaggio, ma potrete poi passare all'elenco completo per provare ogni variante. Unica osservazione: munitevi di un gamepad. Mortal Kombat giocato con la tastiera può essere a tratti frustrante, non per limiti del gioco stesso, ma perché anche la memoria muscolare delle tantissime mosse si adatta molto meglio alla flessibilità di un controller che non a percuotere wasd e jikl. Se poi aveste un joystick stile arcade, ancora meglio.

Mortal Kombat 1 gameplay