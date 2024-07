Nel frattempo, Netflix sembra essersi dedicata alla pesca a strascico , producendo più o meno qualsiasi cosa passasse a tiro, al punto da diventare una sorta di meme nell'industria (vedi spezzone di South Park qui sotto). Certo, nel complesso Netflix è ancora in grado di sfornare ottimi show, ma il rapporto tra capolavori e robaccia non gioca a favore della piattaforma.

Alzi la mano chi è ancora abbonato a Netflix . Vedo poche mani alzate. Eppure io me lo ricordo quando il servizio di streaming è arrivato nel nostro paese nel lontano 2015, e sembrava la manna dal cielo: un gigantesco catalogo con tutte le novità del momento, i consigli con gli amici sulle migliori serie TV da guardare , un abbonamento relativamente economico e sostenibile, con la promessa di poterlo condividere con chi ti pare. Ma gli anni passano : nel frattempo tutti abbiamo visto Breaking Bad e Black Mirror, i servizi di streaming on demand disponibili in Italia si sono moltiplicati e i piani di abbonamento a Netflix non sono più né economici , né condivisibili con gli amici.

Ma anche per Dead Cells, per GTA: San Andreas, per Into the Breach, per Death's Door, per Katana ZERO, per Braid. Insomma, ci siamo capiti, per i Netflix Games .

Lo ammetto: quando Netflix ha annunciato l'intenzione di puntare (anche) sui videogiochi, non ci avrei scommesso un euro. Certo, il primo gioco di Stranger Things era carino e godibile, ma pensavo che questa storia dei tie in videoludici non sarebbe durata a lungo. E invece Netflix non solo ha continuato a produrre videogiochi basati sulle sue serie, ma ha anche – e soprattutto – acquisito i diritti per distribuire giochi famosi. E che giochi! Ne ho già citati alcuni tra i più interessanti e non mi dilungherò oltre, ma l'elenco dei titoli distribuiti da Netflix – scaricabili gratis per chi ha un abbonamento alla piattaforma – continuano a crescere e si fanno sempre più interessanti.

E, oltre a essere disponibili per Android e iOS, sta arrivando anche la possibilità di giocare direttamente dal browser del PC.

D'altra parte, Netflix sta scommettendo molto sui giochi, investendo non solo sulla creazione di un catalogo vario e ricercato, ma anche su acquisizioni importanti: negli ultimi due anni, infatti, l'azienda ha acquisito diverse software house, piccole ma apprezzate, come ad esempio Night School Studio (i creatori dell'ottimo Oxenfree, incluso nel catalogo Netflix Games) e Next Games, la casa finlandese che aveva già sviluppato i giochi mobile di The Walking Dead e Stranger Things. Dulcis in fundo, Netflix ha anche fondato un suo studio, chiamato Blue, assumendo a capo nientepopodimeno che Chacko Sonny, un veterano del settore, già produttore esecutivo di Overwatch, che adesso sta guidando quello che viene considerato il primo "studio AAA" di videogame di Netflix.