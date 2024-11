Path of Exile 2 dovrà anche molto a Diablo, ma a questo punto l'allievo rischia di superare di gran lunga il maestro

Path of Exile 2, in uscita il 6 dicembre in accesso anticipato su Steam, Epic Games Store, PS5 e Xbox, si preannuncia come un'esperienza rivoluzionaria per gli amanti degli action RPG. Dopo cinque anni dall'annuncio, il titolo si presenta come un mondo vasto, ricco di innovazioni e contenuti, pronti a soddisfare sia i veterani che i nuovi giocatori.

Già il primo capitolo doveva molto alla serie di hack 'n' slash firmata Blizzard. Lo stesso Lead Designer di Path of Exile, Chris Wilson, disse all'epoca che Diablo, e in particolare Diablo 2, fu fra le fonti di ispirazione per la creazione del celebre action RPG di Grinding Gear Games.

Guardando in anteprima cosa ha da offrire Path of Exile 2, sembra proprio che l'allievo abbia oramai superato il maestro, anche a confronto con Diablo 4.

In questa anteprima analizzeremo la struttura del gioco, le classi disponibili, le meccaniche di progressione e le sfide del vasto endgame.