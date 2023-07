Ho giocato Diablo 4 in coop locale con mio papà

Certo, Diablo 3 aveva già la cooperativa a schermo condiviso, anzi, si spingeva fino a quattro giocatori in contemporanea, ma non ci saremmo stupiti se il quarto capitolo l'avesse abbandonata, vista la struttura simil-MMO del prodotto. E invece Blizzard l'ha inclusa, con un risultato pure certosino.

Ho sempre amato lo "split screen" , il cosiddetto "schermo condiviso" , la possibilità di poter giocare in due o più giocatori sullo stesso schermo. È una modalità di gioco che non è più una priorità per lo sviluppo, ma c'è ancora chi ci crede. Come Blizzard ad esempio, perché Diablo 4 ha la cooperativa a due giocatori .

Indice

Su quali piattaforme c'è la coop in locale su Diablo 4?

Lo split screen di Diablo 4 è disponibile esclusivamente per le versioni console , quindi PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S.

Come si gioca in coop locale su Diablo 4?

Una volta collegato il secondo controller e premuto il tasto di inizio, vi sarà chiesto di collegare prima un account PSN o Xbox Live attivo (non potrete giocare con un account ospite), e dopo dovrete collegarlo ad un secondo account Battle.Net , nel caso non fosse già stato fatto in precedenza. Fatto questo, il secondo giocatore potrà creare il suo personaggio.

Non vi è un'opzione per giocare in cooperativa locale dal menù iniziale. Dovrete prima creare un personaggio e assistere alle sequenze d'intermezzo iniziali, dopodiché il secondo giocatore potrà entrare in partita.

È possibile giocare online quando si gioca in coop locale su Diablo 4?

Com'è la modalità coop in locale su Diablo 4?

Per provare la modalità coop in split screen su Diablo 4, ho deciso di effettuare una sessione di gioco con mio papà su Xbox Series X, la cui esperienza videoludica si ferma ai soli giochi di auto o poco più. Non è stato difficile convincerlo, lo abbiamo fatto in nome dei vecchi tempi. E poi si sa: le attività padre/figlio non hanno età, no?

Quel che ho apprezzato è sicuramente l'attenzione di Blizzard alla stratificazione dell'esperienza. Si può infatti scegliere una modalità con più guide che illustra tutte le funzionalità del gioco, studiata proprio per chi fosse completamente a digiuno del genere. Chiaro è che per me (e mio papà) non è servita poi a molto, considerando che facevo io da Cicerone, ma questa è la dimostrazione lampante di come lo studio abbia cercato di abbracciare un pubblico maggiore, non semplificando, ma istruendo il neofita, coccolandolo lungo un prologo avvincente, senza esagerare con gli spiegoni, grande ostacolo di queste produzioni ricche di numeri e variabili.