Assassin's Creed Mirage è quello che volevate, ma lo volevate davvero?

Cos'è Assassin's Creed? O meglio, cosa è stato? Un videogioco che ha rivoluzionato gli open world, senza alcun dubbio. Lo ha fatto con maestria, inizialmente con un primissimo capitolo imperfetto, ma affascinante e sperimentale, uscito nel lontano 2007, e poi due anni dopo con un secondo episodio, che non fatico a definire capolavoro. Fu la narrativa ad appassionare milioni di giocatori: il fatto che il passato si allacciasse con il presente, che potessimo vivere la vita degli antenati di una persona come noi, vedere come dinamiche della nostra storia fossero ricorrenti nella società attuale, tutti aspetti che nel tempo, però, si sono un po' persi. Assassin's Creed, poi, è diventato altro. Il successo del due è stato spremuto fino al midollo, e i successivi capitoli hanno vissuto un viaggio altalenante, fino a quando poi Origins nel 2017 non ha stravolto tutto, rinnovando di fatto la serie, sfumandola con una componente ruolistica che se di primo acchito ha funzionato bene, rinfrescando l'esplorazione, nel capitolo seguente, Odyssey, ha contaminato brutalmente tutta l'esperienza, diventando troppo ingombrante. Di Odyssey ricordo che tutto fosse, come dire, "troppo": troppo grande, troppo longevo, troppe missioni, troppe armi, troppo di troppo. E poi è arrivato Valhalla e la musica è stata sempre quella. C'è chi lo ha apprezzato, ma c'è chi invece voleva un ritorno alle origini, alle architetture arabe, alle atmosfere del deserto, alla giocabilità priva di numeri e focalizzata sull'approccio furtivo, e alle missioni più a fuoco, che non si perdessero in un mondo eccessivamente sconfinato. La risposta a questa esigenza si chiama Assassin's Creed Mirage, ma potrebbe non essere quella più azzeccata.

Una storia che è una storia

Basim è il nome dell'eroe di cui vestirete i panni, un personaggio già visto nella storia di Assassin's Creed, la cui genesi viene appunto raccontata in questo nuovo capitolo. Da semplice ladruncolo di strada, fino a membro importante dell'organizzazione degli Occulti, il racconto si muove su binari estremamente classici. Si apprezza senza dubbio la maggiore densità del racconto, che, proprio in virtù dei tempi meno dilatati rispetto agli ultimi capitoli, è in grado di mantenere un ritmo più sostenuto. Non si respira però quel coinvolgimento emotivo che speravo, ed in generale la storia risulta molto derivativa, con antagonisti macchiettistici e personaggi che sanno di già visto.

Il miraggio c'è, ma sono un po’ miope

Assassin's Creed Mirage segna anzitutto il ritorno del predominante parkour di cui si fregiava la serie agli inizi: è stata eliminata la scalata libera di Valhalla per dare spazio all'arrampicata sui punti d'interesse, proprio come in passato. La complice è Baghdad, che fa da teatro all'avventura, uno scenario non distante da quello del primo capitolo, pieno zeppo di torri ed architetture da scalare, perfette per dare sfoggio alle abilità acrobatiche di Basim. La componente ruolistica rimane solo in minima parte: lascia stare i numeri incrementali e preferisce concentrarsi sullo stealth e sulla pianificazione per la risoluzione delle missioni. Torna quindi la possibilità di mimetizzarsi tra la folla, di sedersi su una panchina per non dare nell'occhio, di assoldare mercenari o bardi per distrarre le guardie, oltre all'eliminazione dei manifesti da ricercato per ridurre la notorietà e dare meno nell'occhio. Le missioni più importanti possono essere svolte in più modi, nei limiti però imposti da una formula che indubbiamente sa di vecchio. L'intelligenza artificiale continua ad essere quella di oltre dieci anni fa e non consente grandi spazi di manovra. Rimane quello stealth scenico per il quale è noto Assassin's Creed, dove gli avversari sono animati da schemi comportamentali scheletrici molto semplificati.

Non sento l'Africa Renè

Le architetture sono quelle che tengono in piedi la produzione, belle da sviscerare in verticale come lo si faceva in passato, ma pad alla mano l'esperienza è estremamente derivativa: il sistema di combattimento è macchinoso, richiama quello del primo capitolo, ed è dunque preferibile sempre giocarsela furtivamente, non perché conviene da un punto di vista della difficoltà, ma perché gli scontri sono semplicistici e meccanici. L'assenza della componente ruolistica non è poi propriamente vera, nel senso che nel tempo Basim diventa effettivamente molto più potente, tanto è vero che il livello di sfida non riesce a stargli dietro. Il giocatore può attingere da un bacino di strumenti già visti in passato ma decisamente potenti, come i coltelli, che con i giusti potenziamenti si trasformano in uno strumento di distruzione di massa. Ancor più incisiva è la nuova dinamica della Prontezza, che sfrutta i glitch dell'Animus per effettuare delle uccisioni a catena tramite teletrasporti. Una meccanica spettacolare da vedere, molto scenica come tutto lo stealth di Assassin's Creed, ma che inevitabilmente ridimensiona la crudezza e la genuinità dei primi capitoli. La grafica non stupisce, ma del resto Assassin's Creed Mirage è un prodotto minore, quindi era lecito aspettarsi una costola di Valhalla. Baghdad è senza dubbio splendida, dimostrando come gli artisti di Ubisoft, nelle ricostruzioni storiche, siano sempre dei fenomeni. Il mondo è nettamente più piccolo rispetto agli ultimi episodi: ciò ha consentito di lavorare più a fondo proprio sulla città, rendendola più viva possibile, con una illuminazione convincente che la rende ancora più tangibile. C'è però l'aria di riciclo qua e là in alcuni costrutti e nelle animazioni, con queste ultime che mostrano i loro limiti soprattutto nei dialoghi.

Per chi è Assassin's Creed Mirage?

Insomma, Assassin's Creed Mirage è un capitolo minore che cerca di intercettare la nostalgia delle vecchie sensazioni dei primi capitoli, fornendo agli amanti della saga alcuni degli aspetti iconici. Vi terrà impegnati per circa 15/20 ore tra missioni principali e contratti, con un livello di difficoltà tendenzialmente basso, che si fa via via sempre più permissivo proprio in virtù dei potenziamenti di Basim. L'ossatura di base rimane sempre la stessa vista fino ad ora, permeata certamente da un'ambientazione affascinante, ma stretta nella morsa di tutti i limiti di una formula ormai stantìa. Certo, il fatto che l'esperienza sia derivativa può rappresentare un plus per alcuni, ma in generale credo che Assassin's Creed chieda a gran voce di essere rilanciato in una forma nuova, che scavi, sì, nelle sue origini, ma che sappia rinnovarsi al punto tale da imporsi come aveva fatto in passato. Mirage è solo una coccola, che la si apprezza e compatisce, nulla più. Vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage sarà disponibile a partire dal 5 ottobre 2023 al prezzo di 49,99€ su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.