Si può unire un'operazione commerciale ad un buon videogioco? Sonic dice di sì

Non solo: ha distribuito in occidente Metaphor: Re Fantazio , nuovo lavoro del team responsabile di Persona , che si è rivelato anch'esso un candidato eccellente al titolo di gioco dell'anno. Ma Sega non si ferma qui.

Sega sta passando proprio un bel periodo. Quest'anno ha messo in campo successi di grande impatto: il nuovo capitolo della serie Yakuza , Like a Dragon: Infinite Wealth , sviluppato internamente da Ryu Ga Gotoku Studio , è stato acclamato come uno dei migliori giochi del 2024.

Come ci è riuscita?

Sia chiaro, graficamente non ci sono state particolari migliorie, se non un boost agli FPS , che ora garantiscono i 60 piuttosto stabili, e della risoluzione 4K .

Nonostante la mancanza di pulizia, ed una reattività dei comandi non sempre impeccabile, le sezioni 3D di Generations sono tra le migliori interpretazioni di Sonic in questo stile e continuano a funzionare con la tiratura a lucido del restauro.

Non si può certo dire che fossero pulite all'epoca, e non lo sono nemmeno in questa rimasterizzazione , ma proprio in questo disordine c'è il fascino Sega. È uno spettacolo visivo, un'esperienza che ti avvolge e ti costringe a fidarti della tua capacità di reazione: non vuoi e non devi mai fermarti, perché non vuoi perdere il "flow".

Fu la quadra giusta: da una parte, le sezioni in 2D , più morigerate e dal level design più articolato, dall'altra la linearità dei livelli 3D , in cui Sonic sfreccia a velocità travolgente.

Sonic X Shadows Generations ha già venduto un milione di copie , il che è tutto dire. La fame per un nuovo Sonic c'è, ma soprattutto per quel Generations che nel 2011 ha saputo riunire le due anime del porcospino blu, il Sonic moderno e quello classico .

E allora qual è il segreto del successo?

Al di là della qualità intrinseca del gioco, il vero punto forte della rimasterizzazione è l'aggiunta di una campagna inedita interamente dedicata a Shadow the Hedgehog: molto amato dal fandom di Sonic, non ha mai avuto il ruolo di protagonista, se non per un gioco per PlayStation 2 del 2005, che all'epoca non fu proprio recepito bene.

Sono rimasto quindi piacevolmente sorpreso per questa scelta di Sega di riproporlo finalmente come personaggio centrale in un gioco tutto suo, anche se una costola di Generations.

La scelta è a dir poco azzeccata, considerando che il prossimo film, in uscita nelle sale italiane a partire dal 1° gennaio 2025, avrà proprio Shadow come punto nevralgico.

Il gioco tra l'altro ha un prologo animato di pregevolissima fattura che consiglio di guardare assolutamente: per dire, vedrei molto volentieri una serie completa con questo stile di animazione.

Sarà necessario scaricarlo a parte su PlayStation 5, ma è presente anche su Youtube: vi lasciamo il primo episodio (di tre, sempre presenti sul canale) in calce all'articolo, così potete visionarlo con calma.

La cosa sorprendente è che questa espansione è un'ottima evoluzione del gioco base, e pianta le radici per un eventuale seguito che a questo punto speriamo di vedere il prima possibile. Shadow infatti vanta molte più abilità di Sonic, dal tocco esplosivo al tempo rallentato, le quali verranno sbloccate durante la campagna, dando quel tocco di profondità in più al gameplay che rende ancora più divertente procedere attraverso i livelli.

Anche le sfide, presenti nell'originale, sono state rimodulate per sfruttare a pieno le abilità del porcospino nero, in un pacchetto che può tranquillamente accompagnarvi per 4 o 5 ore di contenuti extra.