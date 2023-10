Basta criticare Sonic Superstars perché è lento!

Sonic Superstars non è lento, eppure sembra che questa sia la percezione che la gente ha di lui: basta farsi un giro tra i forum e le recensioni della critica (specialmente estera) per notare come molti premano sul fatto che il porcospino blu non corra veloce come un tempo, almeno in questo capitolo. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, sappiate che Sonic Superstars è il nuovo videogioco di Sonic appena giunto dei negozi. Sì, un altro, a poca distanza da Sonic Frontiers e Sonic Origins Plus. E sì, Sonic sta passando proprio un bel periodo.

Se con Sonic Frontiers SEGA ha sperimentato un po' di più, mettendo il Sonic in treddì in un contesto a metà strada tra macro-zone esplorabili e livelli a sé stanti, Sonic Origins Plus, invece, faceva da raccolta di tutti i titoli classici principali, nel nome della nostalgia e della preservazione.

D'altra parte, il nuovo Sonic Superstars cerca di accontentare tutti, che spesso è un'arma a doppio taglio.