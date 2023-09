Starfield disponibile da oggi per tutti: 5 consigli per iniziare alla grande

Starfield si lancia alla conquista dell'Universo! Da oggi 6 settembre 2023 è finalmente disponibile per tutti gli utenti su PC Windows e console Xbox Series X|S, dopo una settimana di accesso anticipato per chi aveva acquistato la Premium Edition. Il nuovo titolo Bethesda è un "quasi capolavoro", come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione completa (senza spoiler ma ricca di informazioni), dunque sappiamo che molti di voi non vedono l'ora di mettersi ai comandi della navetta spaziale e iniziare subito l'avventura. Proprio per questo, abbiamo deciso di darvi 5 consigli utilissimi da leggere prima di iniziare a giocare. Starfiled è un gioco immenso, ricchissimo di contenuti, quindi partire col piede giusto è fondamentale!

1 - Esplorate sempre, esplorate tutto

La mappa di Starfield è gigantesca, con oltre 1.000 pianeti da visitare e tantissimi contenuti da scoprire. Questo significa una cosa sola: dovete esplorare il più possibile. Quando atterrate su un pianeta sconosciuto, entrate in una nuova città o abbordate una navetta spaziale nemica, prendetevi il vostro tempo e date un'occhiata in giro, sempre e comunque.

Le possibilità offerte dal gioco sono eccezionali e i dettagli inseriti da Bethesda sono tantissimi. Capiterà varie volte di rimanere sorpresi dalla fauna di un pianeta alieno o dai dialoghi con un abitante di una città. E poi, ovviamente, vi potrete cacciare facilmente nei guai se andrete a ficcare il naso dove non dovete. Ma è proprio questo il bello dei giochi di ruolo, non è vero?

2 - Migliorate la navetta spaziale

Anche se Starfield è un gioco di esplorazione spaziale, la parte di pilotaggio della navetta non è il punto centrale del gioco. Ve ne accorgerete quasi subito durante le prime ore di gioco e potreste presto correre il rischio di sottovalutare l'importante del miglioramento tecnico del vostro mezzo di trasporto interstellare. Ecco, non lo fate!

La navetta spaziale nel corso dell'avventura diventa sempre più la vostra base mobile, il punto di ritrovo dei vostri compagni e il magazzino per le risorse. In più, serve ovviamente anche per i combattimenti spaziali, che nelle fasi avanzate di gioco si faranno davvero duri. Per questo, dedicate tempo e riserve (anche e soprattutto monetarie) allo sviluppo di motori, armi e potenziamenti della navetta. E quando avete abbastanza crediti, pensate anche ad acquistare un modello più grande e potente, in modo da poter lottare con nemici più potenti ed esplorare pianeti più lontani. Inoltre, in Starflied è presente un ottimo editor di costruzione navale, con il quale potete sbizzarrirvi a creare la vostra navetta spaziale, spostando letteralmente ogni componente dove volete.

3 - Potenziate diversi rami di abilità

L'albero delle abilità di Starfield – che non è un vero albero, ma ci siamo capiti – comprende circa 17 abilità per ogni categoria (fisico, sociale, combattimento, scienza, tecnologia) e ciascuna abilità può essere potenziata fino al 4° grado. Ciò permette di adattare lo stile di gioco secondo le nostre preferenze, scegliendo con un grado di raffinatezza molto elevato la specializzazione per il nostro personaggio.

Puntare tutto su una sola categoria, potenziando fino in fondo le abilità di quello specifico ramo, può essere certamente un modo veloce per diventare overpowered, ma a lungo andare vi starà stretto. Il vostro personaggio non dovrà diventare un tuttofare, ma di certo dovrete saper risolvere situazioni di diverso tipo, quindi vi serviranno competenze diverse. Per questo, il consiglio è quello di specializzarvi sì, ma non troppo: preferite potenziamenti in vari rami di abilità. Ad esempio, potete puntare su abilità di fitness e combattimento, diventando soldati esperti e duri da abbattere, ma avere anche qualche potenziamento per scassinare serrature, guidare la navetta spaziale e persuadere i nemici. Diversificate, sperimentate e datevi sempre più possibilità. Poi, quando si presenterà l'occasione, potrete scegliere in maniera più tranquilla come agire e risolvere la situazione.

4 - Godetevi le quest secondarie

La trama principale di Starfield è lunga, divertente ma abbastanza lineare. Per completarla sono necessarie parecchie ore di gioco e anche un certo impegno. Arrivati alla fine sarete probabilmente soddisfatti dell'esperienza vissuta, bello e appassionante. Il bello è che, però, Starfield è anche molto altro. Nel gioco sono presenti migliaia di queste secondarie, alcune delle quali sono talmente lunghe e complesse che possono essere quasi considerate storie indipendenti. E soprattutto, molte delle storie raccontate nelle missioni secondarie sono eccezionali, hanno una cura del dettaglio alta come e anche più di quelle della trama principale.

Questo è un consiglio facile da dare, ma ve lo diamo lo stesso. Prendetevi il vostro tempo e dedicatevi alle missioni secondarie quando ne avete la possibilità. Non ve ne pentirete.

5 - Scoprite la lore

Starfield è la prima nuova IP (proprietà intellettuale) di Bethesda da 25 anni a questa parte. Vi potreste aspettare, dunque, che il mondo di gioco non sia approfondito e dettagliato come per le saghe di Fallout e The Elder Scrolls. Niente di più sbagliato: l'universo narrativo di Starfield è enorme! Ancora una volta, gli autori di Bethesda hanno creato un immaginario complesso, intrecciato e pieno di misteri. Difficile fare qualche esempio senza rischiare lo spoiler, ma vi consigliamo di indagare bene cosa sia successo all'umanità negli anni che dividono i nostri tempi da quelli in cui è ambientata la storia di Starfield.

Molte delle informazioni più curiose e interessanti non sono rivelate esplicitamente durante la trama principale, ma sono accennate nelle missioni secondarie, nascoste in qualche libro trovato a caso in città, registrate su tabule come messaggi vocali da personaggi misteriosi, che magari non conosceremo mai. Mettere insieme tutti i pezzi del puzzle è difficile. Molto probabilmente, per ricostruire la storia complessiva dell'umanità fino al 2330 serviranno anni di lavoro da parte delle community online, e molti dei misteri più curiosi verranno scoperti molto più in là, oppure non verranno scoperti affatto. Se però vi piacciono queste ricerche culturali, Starfield è un vero parco giochi per la lore. Ci sono religioni, essere alieni, tecnologie innovative, personaggi leggendari e tanto altro da scoprire.

