Starfield: tutto quello che c'è da sapere sull'ambizioso GDR Bethesda

Il 6 settembre 2023 è la data di uscita ufficiale, ma se volete dare fiducia al progetto ordinando le edizioni premium ci saranno fino a 5 giorni di accesso anticipato . "Fino a" sì, perché dipende dal fuso orario. Comunque ordinando la Premium Edition o la Collector Edition (che in questo caso si chiama Constellation Edition ) si otterrà anche l'accesso anticipato. Stranamente ancora non è disponibile una versione fisica del gioco (per Xbox) da preordinare. Ci sono in compenso tutte le varie edizioni digitali, sia su Steam che sullo store virtuale Xbox.

Gameplay

Il gameplay di Starfield è senza dubbio la caratteristica di maggior interesse. Il gioco è stato mostrato in azione per la prima volta il 12 giugno 2022 in un video gameplay di circa 15 minuti che potete recuperare qui di seguito.

In molti, vedendo Starfield, hanno pensato anche a No Man's Sky, ma ci torneremo a breve. Il modello di gioco ricorda in parte Fallout e il suo approccio ruolistico alla visuale in prima persona. Ci sono classiche fasi di esplorazione, che prevedono anche la raccolta di campioni di roccia e il semplice aggirarsi a piedi in un pianeta appena scoperto scansionando ciò che troviamo, e fasi di combattimento, che prevedono un sistema di gioco da sparatutto con una classica ruota armi, scivolate, lancio di granate, coperture e simili. C'è anche un accenno di verticalità, visto che il personaggio può usare un jetpack per superare burroni o altri ostacoli. E i pianeti che esploriamo hanno una loro gravità, influenzando quindi il combattimento e il modo in cui ci muoviamo.

Tra l'altro proprio a proposito del combattimento, Bethesda lo ha completamente revisionato dopo le critiche emerse dal primo lungo video gameplay, rendendolo più reattivo, rapido e personalizzabile. Le armi sono modificabili in quasi tutti i loro aspetti, quasi come se si trattasse di un capitolo della serie Call of Duty. Qualche esempio? Si potranno modificare i caricatori per renderli più ampi, aggiungere silenziatori, mirini, grip diversi per ridurre il rinculo, munizioni di vario genere, e il tutto andrà a influenzare una serie di statistiche (come raggio, accuratezza, rateo di fuoco, peso e così via) che cambieranno profondamente il feedback e gli effetti dell'arma.