Lo State of Play mi ha lasciato l'amaro in bocca. Non ci voleva, dopo Concord e PS5 Pro

In un momento complicato per Sony, segnato dal fallimento di Concord e dalle polemiche sul prezzo spropositato della PlayStation 5 Pro , lo State of Play di questa notte si presentava come un'occasione d'oro per rialzarsi e riconquistare il cuore dei giocatori. Le aspettative erano alte: i fan volevano vedere novità concrete, annunci capaci di dare una scossa, di riaccendere quell'entusiasmo che negli ultimi tempi sembra vacillare. E invece, ciò che abbiamo ottenuto è stato un evento ben lontano dalle aspettative. Ripercorriamo insieme gli annunci e analizziamoli più da vicino per capire cosa sta andando storto in questo preciso momento storico di PlayStation .

Le novità dell'evento

Poi è stato il turno di The Midnight Walk per PS5 e PS VR2, una nuova avventura horror dai creatori di Lost in Random. La tecnica in Claymation (plastilina animata) con cui è stato dipinto è senza dubbio affascinante ma, al di là dell'estetica, il gameplay è rimasto avvolto nel mistero. Certo, il fascino c'è, ma si parla di primavera 2025: troppo lontana per creare vero entusiasmo, e troppi interrogativi per poter emettere giudizi, ma ci fanno già immaginare un potenziale gran titolo.

Il trailer di Hell is Us è stato invece più denso: l'ambientazione post-apocalittica e l'atmosfera che richiama Dark Souls sembrano interessanti, ma speriamo non sia il solito titolo che cerca di emulare le produzioni From Software, senza impegnarsi per dare un'identità più forte.

Passando alla realtà virtuale, Metro Awakening VR ha rappresentato forse il momento più significativo per i pochi che ancora sperano, o meglio, si illudono del futuro di PS VR2.

Ambientato in un universo distopico e cupo, il titolo potrebbe finalmente dare una scossa alla tanto bistrattata periferica. Ma anche qui, il fatto che uscirà su Meta Quest 3 il 7 novembre 2024 conferma il dubbio che Sony stessa non creda davvero nel potenziale del proprio visore, poiché non ci sono stati annunci di first-party per PS VR2. Insomma, chiunque sperasse che il visore PlayStation potesse avere un futuro brillante, stasera ha avuto ben pochi motivi per crederlo. L'arrivo di Hitman 3 su PS VR2 a dicembre non basta a risollevare l'interesse.

Il resto dell'evento si è trascinato tra annunci tiepidi e riedizioni che poco aggiungono al panorama attuale. Archeage Chronicles, seguito di un MMORPG, ha promesso un'esperienza cooperativa premium, quindi non free-to-play, ma per il momento sappiamo poco. Al contrario, l'annuncio di Palworld su PS5, nonostante le cause legali con Nintendo emerse da qualche giorno, ha attirato un po' di curiosità, anche e soprattutto perché è disponibile già da oggi.