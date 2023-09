SYNCED è lo sparatutto free-to-play di cui si sentiva un po' il bisogno

Gli amanti dei giochi online cooperativi con componente PvE (quella in cui i giocatori combattono contro il computer, e non contro altri giocatori) hanno sofferto molto negli anni. Se non fosse per poche gioie, come quelle offerte dal buon Warframe , si conterebbero molte, moltissime sofferenze: il flop di Anthem e Marvel's Avengers (che sparirà dai negozi a breve - ma sapete che potete acquistarlo al costo di una pizza margherita da tutti gli store?), o anche la ciclicità esagerata di Destiny 2 e The Division 2 è stata dura da digerire, tanto è vero che molti giocatori li assaporano ormai con estrema intermittenza, piegati da aggiornamenti che non fanno altro che riproporre elementi già visti e rivisti, agghindati solo per dare l'impressione di essere leggermente diversi.

Nei panni di un Runner in un universo dominato dalle nanomacchine, siete gli unici a poter tuffarvi nelle zone di quarantena per poter raccogliere risorse e arrestare i flussi che continuano a generare, appunto, le nanomacchine. Nelle brevi missioni PvE non dovrete fare altro che fare squadra con altri due Runner e piombare nei punti segnalati sulla mappa per distruggere i nemici, fare in modo che i flussi si interrompano per confluire in una zona finale, il cui superamento vi farà proseguire verso il consueto boss.

A differenza dei giochi di questo genere, dove il fulcro sta nella creazione del personaggio e nella sua crescita, SYNCED preferisce offrirvi una rosa di eroi proprio come Overwatch e compagnia bella, ognuno con abilità (leggermente) differenti l'uno dall'altro.

Poi, oltre alla scelta del Runner, prima di scendere in campo sarà importante selezionare il proprio Partner Nano, un compagno che non solo vi donerà delle abilità di movimento molto utili, ma sarà possibile scagliarlo contro i nemici per darvi man forte in battaglia. Purtroppo la scelta di Partner Nano e di eroi non è così vasta al momento (ce ne sono rispettivamente quattro e sei), ma l'idea di combinare questi due elementi diversi dona un po' di personalità al prodotto.