State criticando The Crew Motorfest per i motivi sbagliati

The Crew Motorfest deve senz'altro molto a Forza Horizon, questo è poco ma sicuro. Non è però un clone di Forza Horizon 5. Anzi, per certi versi, è anche meglio. Ecco, l'ho detto. Solo che Motorfest è realizzato da Ubisoft, un'azienda che in questo momento sta attraversando un periodo turbolento, tra cancellazioni e titoli ridimensionati (fa strano vedere il nuovo Assassin's Creed: Mirage venduto a prezzo quasi budget), e soprattutto critiche per i modelli di monetizzazione non avari di microtransazioni.

Ciò detto, The Crew Motorfest è proprio un bel gioco di guida. È talmente bello che sarebbe potuto diventare il mio gioco di corse arcade preferito, se non avesse qualche problema di troppo. La buona notizia è che potrebbe diventarlo, prima o poi. Parliamo di un corsistico di stampo open world, ambientato nelle bellissime Hawaii, dove si possono guidare tutti i tipi di veicoli: auto, moto, aerei e motoscafi, proprio come il suo predecessore, The Crew 2.

Il bello però lascia spazio anche al brutto. I suoi problemi non derivano dalle microtransazioni (che ci sono) o da particolari difetti che ne inficiano la qualità, nient'affatto, ma da alcune precise e scellerate scelte di design nella progressione che fatico a capire come mai siano state prese. Qualcuno potrebbe dire che "l'hanno fatto per spingerci a spendere soldi reali", ma in realtà non è propriamente così. Anzi, sono scelte che ti allontanano dall'anima dal gioco: non di certo l'effetto che vorrebbe Ubisoft.