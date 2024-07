Apple Arcade perde una delle sue migliori esclusive (ed è meglio per tutti)

Un weekend . È bastato solo un weekend per portare a termine TMNT Splintered Fate su Nintendo Switch . Io e la mia ragazza non lo abbiamo solo finito, ma lo abbiamo proprio "consumato", nel senso che ci è piaciuto così tanto che non riuscivamo a smettere di giocarci. Nato come esclusiva su Apple Arcade , questo gioco sulle Tartarughe Ninja è giocabile finalmente sulla console Nintendo, e arriverà presto anche su PC . Vi spiego perché dovreste dargli una chance: del resto, è il titolo perfetto per l'estate!

Un gran gioco sulle mitiche Tartarughe

TMNT: Splintered Fate combina in modo brillante l'ispirazione da Hades con il fascino dei classici picchiaduro a scorrimento . È un gioco che va dritto al punto, con una premessa semplice: il rapimento del maestro Splinter. Non c'è molto da dire sulla trama, ma la struttura roguelike è ciò che tiene incollati.

La struttura del gioco è così ben realizzata che ogni sessione risulta stimolante, con un algoritmo procedurale non eccessivo nella casualità, ma sufficiente a mantenere alto il divertimento. Sebbene l'offerta di contenuti non sia abbondante come quella di Hades o del nuovo Hades II, il gioco è indubbiamente ben bilanciato e confezionato, con una serie di abilità che permettono di creare diverse combinazioni e stili di gioco.

Ad ogni stanza ripulita dai nemici, i giocatori possono scegliere una ricompensa per potenziare il proprio alter ego, scegliendo tra Leonardo, Michelangelo, Raffaello e Donatello. È possibile divertirsi a combinare le abilità di tutti e quattro, creando build specifiche, come quella elettrica "Utrom", una delle mie preferite (insieme a quella "attacchi critici"), con i colpi finali delle combo che scatenano fulmini casuali sugli avversari. Il miscuglio crea un'azione fluida e facilmente leggibile, che riesce a mantenere un ritmo serrato per tutta la sua durata.

Nonostante sia nato per Apple Arcade, e dunque con i dispositivi tattili in mente, la vera forza del gioco emerge con l'utilizzo di un controller, tanto da far chiedere perché non sia stato sviluppato direttamente per console, data la sua compatibilità naturale con questi dispositivi. Il debutto su Nintendo Switch, infatti, introduce una caratteristica vincente: la modalità cooperativa locale fino a quattro giocatori. Su Apple Arcade era possibile giocare online con altri utenti, ma vivere l'esperienza con un amico sulla stessa TV è tutt'altra cosa. Certo, credo che l'azione sia un po' troppo confusionaria in quattro, ma posso assicurarvi che in due è assolutamente un piacere da giocare.

La versione per Switch non si limita solo al multiplayer locale, ma include anche miglioramenti grafici, una migliore illuminazione e controlli ottimizzati, progettati per sfruttare al meglio le capacità della console. Entro la fine del 2024, poi, TMNT: Splintered Fate sarà disponibile su altre piattaforme e ha già una pagina su Steam.