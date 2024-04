Perché TopSpin 2K25 è importante, nonostante tutto

Finalmente, dopo un tempo decisamente esagerato, la serie TopSpin torna in campo e lo fa con TopSpin 2K25 , che sarà disponibile a partire dal 26 aprile 2024. Possiamo ritenerci soddisfatti? Dopo averlo provato per una bella manciata di ore, sì, tutto sommato.

Cosa ci piace di TopSpin 2K25

TopSpin 2K25 è per molti versi un rifacimento di Top Spin 4, uscito più di 10 anni fa. Il gioco in questione vantava delle animazioni eccezionali, persino ineguagliate dai pochi titoli tennistici usciti più o meno di recente. Le ritroviamo nuovamente in questo capitolo, con l'algoritmo che lega ed interlaccia i colpi in modo genuino, dando una sensazione molto più naturale rispetto alla legnosità riscontrata in Tennis World Tour 2 e AO Tennis 2.

Certo, l'effetto non stupisce più come un tempo, e soprattutto il parco di movimenti non è ricco come altri sportivi che godono di molti più anni di sviluppo alle spalle, ma questa è sicuramente la strada giusta per realizzare un prodotto moderno.

Quello che funziona bene in TopSpin 2K25 è la giocabilità, che riprende in parte ciò che aveva fatto il capitolo precedente, e riesce nell'intento di fornire una formula indovinata a metà strada tra la simulazione e l'intuitività. C'è chi ci aveva provato con risultati non del tutto convincenti, visto che il rischio è quello di confezionare un gameplay poco identitario, ma 2K e Hangar 13 hanno scelto di dare corpo alla disciplina con una serie di indicatori che aiutano il giocatore nella lettura dell'azione, dando la giusta priorità sia al tempismo, sia al posizionamento dell'atleta rispetto alla palla. Il controllo della palla è ottimo, con i colpi resi alla perfezione ed un'intelligenza artificiale molto sveglia, tutt'altro che stazionaria, capace di prendere decisioni oculate, di cambiare approccio al volo e anche di sbagliare in maniera credibile.

Anche l'offerta di contenuti non lascia del tutto a bocca asciutta: ci sono una marea di campi e di tornei ufficiali, oltre ad una modalità carriera abbastanza robusta ed una online, nella quale per il momento i doppi sono disattivati, e arriveranno solo in un secondo momento. Ci si poteva impegnare un pelino in più in soluzioni più creative, magari con minigiochi più interessanti (il buon vecchio Virtua Tennis ha fatto scuola in tal senso) o con delle modalità cucite sulle grandi leggende, ma per il momento ci accontentiamo di questo pacchetto.